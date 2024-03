Trece Metrorex în proprietatea Primăriei? Nicușor Dan vrea, însă dacă Guvernul îi plătește cheltuielile

Edilul Capitalei, Nicuşor Dan, precizează că Primăria va accepta să preia Metrorex doar în condiţiile în care Guvernul va asigura şi toată finanţarea necesară.

Precizările vin după ce ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a reiterat, vineri, că locul Metroului nu este la minister, ci la Primăria Generală, punctând că primarul Nicuşor Dan este singurul de după Revoluţie care nu a vrut să îl preia în administrare.



"E o discuţie care a început acum doi ani, doi ani şi jumătate. Din păcate, ea s-a suprapus cu un moment în care noi ceream bani. În tot anul 2022, noi am cerut bani, spunând că din cauza creşterii preţului la gaz nu o să putem să închidem bugetul. În tot anul 2022, din lună în lună, mergeam la Guvern şi ceream bani. Celelalte localităţi au primit 800 de milioane de lei în total, noi am primit 6 milioane. În acelaşi moment în care Guvernul nu ne-a ajutat pe partea de termie, cum a ajutat celelalte localităţi, ar fi fost o aventură să preiei şi Metroul, fără să ai garanţia că Guvernul îţi va da banii", a arătat Nicuşor Dan, citat de Agerpres.

El a menţionat că o discuţie instituţională referitoare la preluarea Metrorex de către Municipalitate poate avea loc după alegeri. În acest sens, a precizat că subvenţia pentru transportul cu metroul este de aproximativ un miliard de lei pe an, dar că ar fi necesar un acord şi pe tema investiţiilor.



"Evident că e ceva ce ne interesează, dar trebuie să avem încredere unii în alţii şi să existe o predictibilitate, şi instituţională, şi financiară. De exemplu, deodată, faţă de anul trecut, am avut un minus de 600 de milioane de lei în buget. Lucrurile acestea nu ar trebui să se întâmple. Trebuie ca ele să fie într-atât de bine scrise şi agreate, astfel încât să nu ne trezim că nu avem bani de alte lucruri. (...) Condiţiile în care acceptăm este ca toată finanţarea de care Metroul are nevoie să ne fie asigurată, pentru că, în momentul acesta, dacă noi am prelua fără o sursă de finanţare, ne-am dezechilibra foarte tare bugetul", a spus Nicuşor Dan.



Sorin Grindeanu a precizat vineri că îl "roagă de doi ani" pe Nicuşor Dan să preia Metroul.



"Sunt absolut uimit... E singurul primar de după Revoluţie care nu a vrut şi nu vrea să preia metroul. Nu poţi discuta despre un sistem integrat de transport în Bucureşti fără Metrou. Din acest punct de vedere, Metroul trebuie să meargă la Primăria Generală. Nu înţeleg de ce refuză... (...) Vă rog să vă aduceţi aminte campania din 2020 când ne desena sistemul integrat din Bucureşti care includea Metroul. Cum poţi să vorbeşti de un sistem integrat de transport fără Metrou? Îl invit încă o dată, sigur cât mai are, o lună, o lună şi ceva...", a declarat ministrul Grindeanu.

Sursa foto: Shutterstock / Sundry Photography

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: