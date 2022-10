România poate să fie în primele 10 economii până la finalul deceniului la nivelul Uniunii Europene din perspectiva PIB-ului nominal, consideră Andrei Rădulescu, director Analiză macroeconomică, Banca Transilvania.

"Îmi menţin o abordare destul de optimistă. Cred că ceea ce am previzionat înainte de pandemie se poate întâmpla în sensul în care România poate, până la finalul deceniului, să fie în primele 10 economii la nivelul Uniunii Europene din perspectiva PIB-ului nominal. Cred că România poate, până la sfârşitul deceniului, să meargă cu PIB per locuitor la paritatea puterii de cumpărare, de la 73%, cât a fost nivelul din 2021, să se apropie de 90 - 100% din media Uniunii Europene. Este foarte posibil acest lucru să se întâmple. Suntem într-un clivaj între lumea euroatlantică şi blocul asiatic, dar noi ca români suntem vitrina lumii euroatlantice şi nucleul dur al acestei lumi euroatlantice nu îşi doreşte instabilitate la graniţe, nici economică, nici politică, nici socială", a spus Andrei Rădulescu, la conferinţa "The global puzzle" privind şocurile cu care s-a confruntat omenirea în ultimii doi ani, eveniment organizat de Oxygen Events.

El a afirmat că blocul euroatlantic va continua să fie din ce în ce mai activ prin investiţii în economia României. Datele pe primele 7 luni din arată o creştere pe investiţiile străine directe de peste 40%, la 5,5 miliarde de euro în perioada ianuarie - iulie.

Andrei Rădulescu a arătat, totodată, că România are o structură a populaţiei care este mai tânără, comparativ cu cea din ţările din vest. De asemenea, avem la nivelul pieţei de muncă un gard superior de flexibilitate dacă ne comparăm cu ţările din Vest.

"România are toate valenţele pentru a beneficia de pe urma suprapunerii acestor şocuri şi de a-şi continua procesele de creştere economică şi de dezvoltare şi dincolo de faptul că avem clar divergenţe în interiorul economiei României, fie că vorbim de regiuni, fie că vorbim de sectoare, fie că vorbim de structura administraţiei publice, fie că vorbim de faptul că suntem din păcate singura ţară care pe parcursul a trei decenii nu a reuşit într-un an măcar să aibă excedent bugetar. Sunt aceste provocări istorice în economia naţională. Cu toate acestea, dacă ne uităm pe perspectivele pe termen mediu eu mă menţin optimist şi cred că putem să ne apropiem. Sunt deja oraşe în România care sunt cu mult peste Uniunea Europeană din perspectiva PIB-ului pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare. Şi haideţi să ne uităm la Bucureşti, la Cluj, avem un sector IT&C care e foarte dinamic, foarte puternic. Avem însă din păcate un dezinteres total pentru reforma administraţiei publice şi nu putem să avem performanţă a la long, nu putem să avem dezvoltare durabilă dacă nu vom reuşi să facem această reformă în administraţia publică, care este imperativ necesară, mai ales în contextul digitalizării", a afirmat Andrei Rădulescu.

Citeste si: BT lansează încasările instant în euro

El a precizat că România are o structură a administraţiei publice similară cu cea din 1989 deşi populaţia s-a redus semnificativ.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: