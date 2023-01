Bed Bath & Beyond, unul dintre cei mai mari retaileri de produse de casă din lume, este în pragul insolvenței, după ce fostul CEO a încercat să înlocuiască în magazine brandurile celebre cu mărci proprii.

Surse din interiorul companiei au declarat pentru Wall Street Journal că Bed Bath & Beyond ar putea intra în insolvență chiar în ianuarie, după ce compania a avut vânzări mult sub așteptări în perioada sărbătorilor. Acțiunile au scăzut cu 30%, iar Bed Bath & Beyond riscă să iasă complet de pe piață dacă și începutul anului 2023 va fi la fel de slab ca finalul lui 2022, când vânzările au atins minimul ultimului deceniu.

Fondată în 1971, Bed Bath & Beyond a fost unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din Statele Unite, ajungând la o cifră de afaceri de peste 12 miliarde de dolari în cel mai bun an al său, 2018

Pierderile companiei sunt estimate la peste 385 de milioane de dolari, scrie WSJ. În august 2022, Bed Bath & Beyond a reușit să obțină un împrumut care să-i permită să supraviețuiască în perioada sărbătorilor de iarnă. Pe de altă parte, mulți dintre partenerii săi nu au acceptat întârzieri la plată, agravând problemele de cash-flow.

Problemele Bed Bath & Beyond au început atunci când conducerea a decis să înlocuiască brandurile celebre cu produse sub marcă proprie. Consumatorii au reacționat însă negativ. La această nouă strategie s-au adăugat și probleme cu lanțurile de aprovizionare, care au dus la situația actuală.

Fostul CEO, Mark Tritton, a fost concediat în iunie, prea târziu însă pentru a mai opri declinul. În august,Bed Bath & Beyond număra 700 de magazine în Statele Unite, dintre care circa 150 sunt în curs de închidere. Înaintea pandemiei, lanțul avea însă peste 1.500 de magazine

