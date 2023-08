Banca Naţională a României a revizuit prognoza inflației pentru finalul anului în curs la 7,5%, un nivel mai mare decât cel pe care îl estima anterior, de 7,1%. Totodată, pesimismul legat de evoluția inflației se prelungește și anul viitor: economiștii BNR se așteaptă la o inflație de 4,4% pentru sfârşitul lui 2024.

BNR estima în mai 2023 o inflaţie de 7,1% pentru finalul anului 2023. În februarie 2023, banca centrală a revizuit în scădere la 7% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a estimat o inflaţie de 4,2% pentru sfârşitul lui 2024. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu a declarat, în conferința care prezintă Raportul trimestrial asupra inflaţie, că scăderea economică pe care a avut-o România acest an este una naturală.

„E foarte greu să faci ce am făcut noi anul trecut, e greu să dai inflația în jos și să nu creezi recesiune. E un balans dificil de realizat, până acum ne-a ieșit, dar asta a însemnat o prelungire a excedentului de cerere. Țara are nevoie de creștere economică, dar una bazată pe investiții”, a declarat guvernatorul BNR.

De ce a schimbat BNR prognoza inflației? Principiul: socoteală de acasă nu se potrivește cu cea din târg

Mugur Isărescu pune modificarea prognozei pe baza incertitudinilor din piață, explicând că este complicată o agregare în timp real al indicilor care stabilesc rata inflației. În contextul modificărilor fiscale pregătite de Guvern, acesta dă de înțeles că măsurile nu vor afecta rata inflației.

"Cu litere îngroşate este într-adevăr o atenţionare. Scenariul de bază a fost construit pe baza legislaţiei în vigoare şi a datelor pe care le avem la momentul realizării proiecţiei. Adică raportul s-a discutat mai întâi în Comitetul de politică monetară şi apoi în Consiliu. Deci cu vreo 3-4 săptămâni în urmă. Pe acelea le-am introdus model pentru că prognoza se bazează pe un model european, sofisticat, modern, un model macroeconomic. S-au introdus datele în model. Dar nu putem să introducem 10 variante acolo. Este scenariul de bază. Cel mult mai puteam să facem două-trei scenarii alternative. Scenariul de bază se face cu datele certe pe care le avem şi le introducem în model şi aşa a ieşit. În comunicatul nostru am precizat acest lucru, poate cu o terminologie uşor prea tehnică. Am văzut că s-a citit total eronat că am avertizat Guvernul sau că am atenţionat Guvernul. Nu e nicio atenţionare a Guvernului şi fac această precizare să nu facem ştiri din ştiri. Şi acolo am vorbit de incertitudini la adresa prognozei. Deci la adresa acestui scenariu de bază. Nu incertitudini că atenţionăm Guvernul că dacă majorează impozitele creşte inflaţia", a afirmat Mugur Isărescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.

