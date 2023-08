Isărescu, despre modificările de taxe: Nu vrem tărăboi. Noi le sprijinim. Cum va ieși... e treaba Guvernului

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, spune că modificările fiscale pregătite de Guvern nu vor afecta evoluția inflației. Acesta a răspuns vag în legătură cu efectele pe care aceste măsuri le vor avea asupra economiei.

„Am văzut știri precum BNR-ul spune că modificările fiscale vor duce la creșterea inflației. Nu am spus asta, tot ceea ce spunem este că există niște riscuri și incertitudini. Sprijinim un program al guvernului de ajustare fiscală, ca să nu îi spun corecție, că sună mai grav. Pe ăsta îl sprijinim în totalitate. Cum va ieși e atributul guvernului, el are politica fiscală, noi vom lucra cu ea. Nu ne-am ferit să ne spunem punctele de vedere, dar nu vrem să creăm acum încă un tărăboi. Nu avem în față decizii tehnice”, explică Mugur Isărescu.

Discuția vine în contextul în care, atunci când BNR a anunțat nivelul dobânzii cheie, s-a strecutrat un pasaj în comunicat care părea să susțină faptul că acțiunile de corecție bugetară făcute de Guvern vor afecta inflația.

„Actuala perspectivă a inflaţiei este marcată de incertitudini crescute, având ca principale surse pe termen scurt plafonarea temporară a adaosului comercial la produse alimentare de bază, dar mai cu seamă măsurile fiscale ce se prefigurează pentru mărirea veniturilor bugetare,“ conform raportului BNR.

Isărescu a subliniat că incertitudinile legate de rata inflației vin din mai multe scenarii decât cele fiscale. Guvernatorul BNR spune că inflația este corelată și cu creșterea nivelului salarial din România. Acesta spune că tot de nivelul inflației va depinde și o eventuală scădere a dobânzii cheie.

„Este foarte greu ce am reușit anul trecut, să scădem inflația dar să creștem economia. Până acum ne-a ieșit. Cu toate acestea, avem o creștere economică slăbită semnificativ acest an față de ce credeam noi. Țara are nevoie de creștere economică, dar una bazata pe investiții”, concluzionează acesta.

Economiștii băncilor comerciale se așteaptă ca BNR să joace prudent și anul următor

Economiștii BCR și ING anticipează că Banca Națională a României (BNR) va rămâne precaută în următoarele 6-9 luni, urmând să mențină dobânda cheie la 7% în așteptarea efectelor pe care pachetul de măsuri fiscale pregătit de guvern le-ar putea avea asupra economiei. În aceste condiții dobânzile și ratele la credite cel mai probabil se vor stabiliza în perioada următoarea, după scăderea rapidă din ultimele luni.

Consiliul de administraţie al BNR a hotărât, la începutul acestei săptămâni, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an.

Dobânda cheie are un impact major asupra ratelor la credite pe care românii le plătesc deoarece aceasta influențează indicii în funcție de care se calculează dobânzile: ROBOR și IRCC.

După ce a mărit rapid dobânda cheie anul trecut, pentru a opri creșterea inflației, BNR a menținut la 7% nivelul acesteia pe parcursul anului 2023.

”Credem că BNR nu se gândește încă să pivoteze către o politică monetară de scădere a dobânzilor, în ciuda faptului că alte bănci centrale din regiune dau semnale că s-ar îndrepta către acest trend. Ne așteptăm ca o primă reducere a ratei să aibă loc în primul trimestru din 2024, iar dobânda cheie va ajunge 5,5% până la sfârșitul anului 2024”, spune Valentin Tătaru, economist-șef ING Bank România.

