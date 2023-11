Hidro, nuclear, gaze, energie regenerabilă, dar şi cărbune: care sunt atuurile României în ceea ce priveşte sectorul energetic

România are multe atuuri pe scena mondială în ceea ce priveşte sectorul energetic, în primul rând oamenii şi în al doilea rând faptul că are tot ceea ce îi trebuie în acest domeniu, şi cred că această revoluţie energetică pe care suntem condamnaţi să o facem dacă vrem să rămânem competitivi are toate ingredientele să fie un exemplu în ţara noastră, a declarat minsitrul Energiei, Sebastian Burduja, conform Agerpres.

"România are multe atuuri pe scena mondială în ceea ce priveşte sectorul energetic. În primul rând oamenii, dumneavoastră şi toţi ceilalţi experţi în sectorul energetic pe care România îi are.(...) În al 2-lea rând, România chiar este o ţară binecuvântată de Dumnezeu. Are tot ceea ce îi trebuie în sectorul energetic şi cred că această revoluţie energetică pe care suntem condamnaţi să o facem dacă vrem să rămânem competitivi, are toate ingredientele să fie un exemplu în România", a spus Burduja la o conferinţă organizată de Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME).

Acesta a enumerat atuurile de care beneficiază România în privinţa resurselor de energie, cu referire la hidro, nuclear, gaze, energie regenerabilă, dar şi cărbune.

Astfel, în ceea ce priveşte resursa de apă, ministrul Energiei a subliniat că 60% din apa din Europa este în România şi avem în continuare proiecte importante de pe urma cărora beneficiem şi astăzi.

"Am văzut cu ochii mei multe dintre ele. Din păcate, multe arată aşa cum arătau acum 50-60 de ani. Am fost la Vidraru recent. A fost întreţinută foarte bine, dar din păcate n-a fost modernizată. S-au încercat patru licitaţii, acum cred că suntem la cincea şi poate a cincea va fi cu noroc. Dar, cu siguranţă sunt şi alte proiecte în zona hidro. Am reluat proiectul Tarniţa- Lăpuşteşti, un proiect la care ţinem foarte mult. (...) Noi am considerat şi ne-am sfătuit cu destul de multă lume că el trebuie făcut acum mai mult ca oricând, având în vedere creşterea ponderii producţiei intermitente de energie regenerabilă şi după aia de echilibrare în sistem, creşterea numărului de prosumatori şi aşa mai departe", a explicat Burduja.

Referitor la programul nuclear, el a reiterat că, în anii 70, România a luat "geniala decizie" de a apela la o tehnologie occidentală şi, de aceea, în prezent, când alte ţări din regiune depind de tehnologie nucleară rusească, noi suntem în plin avânt cu unităţile 3-4 de la Cernavodă, unde avem un calendar de implementare, în 2031-2032.

"Avem finanţarea asigurată de guvernul american, de guvernul canadian, de guvernul italian, de guvernul francez şi de guvernul român. Deci avem toate premisele să ducem la îndeplinire acest plan", a punctat ministrul Energiei.

De asemenea, ministrul Energiei a arătat faptul că România are toate şansele să beneficieze de pe urma faptului că proiectul SMR (reactoare modulare mici) din Idaho nu se mai face, deoarece putem negocia cu Departamentul de Energie din Statele Unite pentru a prelua o bună parte din ingineria şi din elementele dezvoltate acolo.

"Avem sigur această ambiţie de a fi printre primele ţări din lume care au reactoare modulare de mici dimensiuni. E adevărat, recent, această tehnologie NuScale, probabil aţi citit ştirile, a avut o ezitare, să spunem, în parcursul ei. Este o ezitare comercială. Proiectul din Statele Unite a fost finanţat într-un mod complex de zeci de companii de utilităţi, dar tehnologia în sine rămâne totuşi singura din lume certificată de NRC. NRC este cred cel mai strict reglementator din lume în domeniul nuclear. Şi avem toate şansele chiar să beneficiem de pe urma faptului că proiectul din Idaho nu se va mai face, pentru că putem negocia cu Departamentul Energiei din Statele Unite să preluăm o bună parte din ingineria şi din elementele dezvoltate acolo şi chiar să accelerăm şi să fim în 2029, de ce nu, prima ţară din lume care are un reactor modular de mici dimensiuni", a spus Burduja la conferinţa organizată de Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME).

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: