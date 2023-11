Contracte semnate pentru încă 60 km de autostradă. Turcii devin sultani pe A13 Sibiu-Făgăraș

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat trei noi contracte pentru proiectarea şi construcţia a încă 60,52 km de autostradă: tronsoanele 1 şi 2 ale autostrăzii Sibiu - Făgăraş, parte a A13, şi secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş din Autostrada Transilvania.

"Acum în sfârşit s-a semnat şi al 3-lea contract. Îmi spunea domnul Erbaşu că e aşa o epopee de vreo 6 ani, de când s-a început prima dată această licitaţie. În sfârşit am ajuns aproape de final, fiindcă aşa cum bine ştiţi, acest contract este cu clauză suspensivă, dar eu sunt absolut optimist că lucrurile vor merge în direcţia potrivită şi în sfârşit, parte din acea celebră autostradă, cum era, Bechtel. Că acolo e şi un viaduct, de la Suplacu de Barcău la Chiribiş, peste un lac. În sfârşit, intră într-o zonă constructivă după 20 de ani. Suma totală a acestor trei proiecte destul de mare. Cea de la Suplacu de Barcău e undeva aproape de 900 de milioane. Celelalte două 1,9 miliarde şi 1,5 miliarde fără TVA", a spus Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, prezent la eveniment.

La rândul său, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, că secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş, în lungime de 26,35 km, va fi construită de un antreprenor român, Construcţii Erbaşu SA, care trebuie să finalizeze proiectarea şi execuţia acestei secţiuni din autostrada Transilvania în maximum doi ani de la emiterea ordinului de începere. Contractul în valoare de 884,123 milioane de lei, fără TVA este finanţat din Programul Transport (PT). În cadrul acestui contract este prevăzută şi construcţia a 8 poduri, 8 pasaje şi 3 viaducte.

"Proiectarea şi construcţia celor 68,04 km de autostradă dintre Sibiu şi Făgăraş a fost atribuită antreprenorului turc Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS, care are la dispoziţie 12 luni pentru proiectarea şi 36 de luni pentru execuţia lucrărilor de construcţie a acestei autostrăzi. Tronsonul 1: Boiţa (Autostrada Sibiu - Piteşti) - Avrig - Mârşa (DJ 105G), în lungime de 14,25 km, are o valoare de 1,89 miliarde lei fără TVA; Tronsonul 2: Mârşa (DJ105G) - Arpaşu de Jos (DN1), în lungime de 19,92 km, are o valoare de 1,54 miliarde de lei, fără TVA", a arătat Pistol.

Potrivit acestuia, contractele pentru proiectarea şi construcţia tronsoanelor 3 Arpaşu de Jos (DN1) - Sâmbăta de Sus (DJ105B) (17,61 km) şi 4 Sâmbăta de Sus (DJ105B) - Municipiul Făgăraş (16,26 km) şi drum de legătură cu DN1 (5,6 km) au fost semnate anterior cu acelaşi constructor turc în data de 16 august 2023 şi respectiv 20 septembrie 2023. Şi finanţarea acestor contracte este asigurată din Programul Transport (PT).

De asemenea, ministrul Transporturilor a precizat că s-a aprobat modificarea PNRR pentru Ministerul Transporturilor.

