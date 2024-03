Nicuşor Dan: Bugetul, modificat cu 300 mil. lei, un aspect ce putea fi rezolvat acum trei săptămâni

Primarul Bucureştiului, Nicuşor Dan, afirmă că bugetul Capitalei pentru 2024, aprobat abia în a patra şedinţă a Consiliului General, nu a fost adoptat mai repede deoarece "nu s-au înţeles cele două partide care formează majoritatea".

El a adăugat că, în urma amendamentului susţinut de PSD şi PNL, proiectul de buget iniţial a fost modificat cu 300 de milioane de lei, bani care provin dintr-un împrumut pe care PMB urmează să îl contracteze, dar şi din tăieri de cheltuieli pentru parcuri şi consolidări. Aceste diminuări de bugete urmează să fie compensate din fonduri europene, scrie Agerpres.

"Bugetul a trecut. De ce nu a trecut acum trei săptămâni? Pentru că nu s-au înţeles cele două partide care formează majoritatea. Din punct de vedere tehnic, faţă de bugetul pe care l-am propus iniţial, este diferenţă de 300 de milioane de lei, pentru că 300 de milioane de lei vin dintr-un credit pe care între timp ni l-a confirmat Comisia de Împrumuturi din Ministerul Finanţelor. 300 de milioane de lei care pleacă de la nişte sectoare - parcuri, consolidări - pe care când o să vină fondurile europene, o să îi punem înapoi. Este o chestiune mai mult tehnică, care putea să fie rezolvată de acum trei săptămâni", a explicat primarul, în cadrul unei declaraţii de presă.

Nicuşor Dan a menţionat că pe parcursul anului 2024, persoanele adulte cu dizabilităţi vor primi 750 de lei lunar, pentru a compensa faptul ca în anii anteriori au primit doar 250 de lei lunar, şi nu 500, aşa cum prevede hotărârea Consiliului General. Edilul a mai precizat că pe parcursul ultimilor trei ani a convenit cu majoritatea din CGMB să fie alocat doar jumătate din stimulentul pentru persoane adulte cu dizabilităţi, deoarece nu existau bani suficienţi în buget.

"Noi am plecat în octombrie 2020, respectiv ianuarie 2021, când am început să facem bugetul, de la minus trei miliarde de lei datorii curente şi de la conturi blocate. Conturi blocate înseamnă că nu puteam să plătim investiţiile necesare pentru UEFA, care urma să se desfăşoare în 2021, nu mai puteam să facem investiţii publice. Şi atunci am fost nevoiţi să tăiem şi am tăiat din foarte multe locuri. Şi ne-am redresat. Acum, în propunerea mea a fost ca după ce trei ani, faţă de hotărârea de Consiliu general, noi am dat 250 de lei în loc de 500 de lei, timp de trei ani, ca să compensăm, să dăm 750 de lei în loc de 250 de lei. Bugetul s-a aprobat. O să facem asta", a precizat el.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: