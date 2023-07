Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV) deschide înscrierea pentru admiterea la studiile de licență în perioada 3 – 25 iulie 2023. Înscrierea la programele de master va fi în perioada 3 – 21 iulie 2023 pentru programele de master.

Cei care vor să se înscrie au la dispoziție 31 de programe de studii de licență și 35 de programe de master, în cele șapte facultăți ale USAMV București: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii și Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală.

Cele șapte facultăți din cadrul USAMV București pun la bătaie cu 2.300 de locuri la buget. Instituția are două campusuri și 4000 de locuri de cazare.

Admitere USAMV 2023: Calendar de înscriere pentru studiile de licență

Perioada de înscriere:

3-25 iulie programele de studii organizate de Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală.

programele de studii organizate de Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală. 3-21 iulie programul de studii Medicină Veterinară – Facultatea de Medicină Veterinară

Admitere USAMV 2023: Ce criterii trebuie să îndeplinești ca să fii admis

Pentru programele de la Facultatea de Agricultură, Horticultură, Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Biotehnologii, Management și Dezvoltare Rurală, criteriile care se iau în considerare sunt:

70% media de la bacalaureat

30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la bacalaureat: limba română/ limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.

Pentru programul de studii de la Facultatea de Medicină Veterinară criteriile de admitere sunt:

50% nota obținută la proba scrisă, susținută fizic

50% media de la bacalaureat

Admitere USAMV 2023: Calendar de înscriere pentru studiile de master

Perioada de înscriere:

3– 21 iulie - pentru toate programele de studii organizate în cele șapte facultăți din cadrul USAMV București

Criteriile de admitere:

10% notă obținută la proba scrisă (eseu)/online

90% media anilor de studii de licență

Peste 5.000 de locuri, din care aproape jumătate sunt locuri la buget/fără taxa, disponibile pentru viitorii studenți la cele 7 facultăți ale USAMV București, pentru studii universitare de licență și master.

Admitere USAMV 2023: Calendar de înscriere pentru studiile doctorale

Perioada de înscriere: 4-14 septembrie

Criteriile de admitere:

examen competențe lingvistice

examen oral

Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară din București (USAMV) este o instituție de învățământ superior și de cercetare acreditată, cu peste 170 de ani de existentă. USAMV are peste 10.000 de studenți, fiind definită ca "o universitate pentru viață şi agricultură, prin educație și cercetare de înaltă calitate" ("Agriculture for Life, Life for Agriculture").

Sursa foto: USAMV

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: