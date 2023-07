Ierarhie evaluare națională 2023. Lista cu ierarhia pentru admiterea la liceu a fost publicată pe edu.ro

Ministerul Educației a publicat ierarhia la nivel județean și al Municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024.

Lista cu ierarhia pentru admiterea la liceu după Evaluarea Națională 2023 oate fi consultată AICI.

Referitor la ierarhizarea candidaților, Ministerul Educației face următoarele precizări:

Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (egală cu media notelor obținute la evaluarea națională din 2023) și, pentru medii egale, prin aplicarea, în ordine, a criteriilor de departajare, respectiv:

- nota obținută la proba de limba și literatura română, în cadrul evaluării naționale

- nota obținută la proba de matematică, în cadrul evaluării naționale

- nota obținută la proba de limba și literatura maternă, dacă este cazul

- media de absolvire a claselor V–VIII.

În privința criteriului al treilea de departajare, acesta se aplică doar candidaților care au optat pentru includerea, în calculul mediei de admitere, a notei obținute la limba și literatura maternă și care pot opta și pentru înscrierea în unități de învățământ cu predare în limba maternă.

Eroarea de algoritm de la publicarea din 4 iulie a ierarhiei candidaților nu a afectat integritatea bazei de date și că situația creată nu afectează procesul de completare a opțiunilor și repartizarea computerizată a candidaților, în cadrul admiterii la liceu, afirmă Ministerul Educației. Întârzierea publicării listei cu ierarhia după evaluarea naționașă 2023 a fost cauzată de verificările suplimentare efectuate înainte de publicare.

Admitere liceu 2023. Calendarul repartizării computerizate

6-7 și 10-17 iulie 2023: Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a. Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita. Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa participe la admitere in alt judet si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere.

6-7 și 10-14 iulie 2023: Verificarea de catre parinti si candidati a corectitudinii datelor din fisa listata de calculator, corectarea eventualelor greseli in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata.

17 iulie 2023: Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

17 iulie 2023: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul national de admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.

18 iulie 2023: Verificarea si corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidati aflati in baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc., de catre Comisia nationala de admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti; transmiterea modificarilor la comisia nationala.

18 iulie 2023: Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata.

19 iulie 2023: Repartizarea computerizata in invatamantul liceal a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2022 – 2023.

19 iulie 2023: Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in invatamantul liceal. Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal din judet/municipiul Bucuresti.

20 – 25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.

25 iulie 2023: Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.

26-28 iulie 2023: Rezolvarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti, a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata.

