Admitere Universitatea Româno-Americană. Când se fac înscrierile pentru sesiune din toamnă la licență și master

Universitatea Româno-Americană anunță deschiderea perioadei de înscriere la sesiunea din septembrie pentru admiterea la programele de licență și masterat din anul universitar 2023 - 2024. Înscrierile se pot face online, până pe 17 septembrie 2023 (ww.rau.ro) sau în campus, între 4 – 17 septembrie 2023 (Bd. Expoziției 1B, București).

Concursul de admitere va avea loc pe 19 septembrie, iar rezultatele se vor afișa în cel mult 2 zile calendaristice de la data susținerii concursului, la sediul Universității și online, în secțiunea dedicată a paginii web www.rau.ro.

La Universitatea Româno-Americană 20% din numărul studenților înmatriculați la programele de licență și 10% din numărul celor înmatriculați la programele de masterat cu predare în limba română studiază fără taxă (sub forma unei burse de studii).

Începând cu sesiunea de admitere din această toamnă, Universitatea Româno-Americană are disponibil un nou program de masterat în cadrul Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie - Kinetoterapie, Recuperare și Agrement în Turism*. Acest nou program va îmbina cunoștințele despre anatomie, fiziologie și patologie, precum și despre metodele și tehnicile de kinetoterapie pentru diversele afecțiuni ale sistemului musculo-scheletic cu cele de management, marketing și formarea bunelor practici în ceea ce privește organizarea și promovarea turismului, cu accent pe turismul medical și de wellness.

Admitere Universitatea Româno-Americană la programele de licență:

Admiterea la studiile de licență este adaptată la domeniile de specialitate, precum și la pregătirea candidaților.

Admiterea se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a unui atestat/certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine. Olimpicii internaționali și candidații cu nota 10 la bacalaureat sunt declarați admiși cu nota 10. Candidații care nu dețin atestate vor susține o probă de concurs ce constă într-un eseu sau interviu (în funcție de opțiunea lor) privind motivația alegerii Universității Româno-Americane și a domeniului de studiu (facultate / specializare)

Admiterea la programele Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a probei de concurs (50%), respectiv probă de aptitudini motrice (traseu aplicativ contracronometru – 28 iulie 2023, ora 09:00, Baza Sportivă URA). Pentru programul de studii „Educație fizică și sportivă”, candidații pot prezenta un atestat/certificat din domeniul sportului, recunoscut de Ministerul Educației, în vederea echivalării probei de concurs.

Admitere Universitatea Româno-Americană pentru studiile de masterat:

Concursul de admitere la studiile de masterat se face pe bază unui examen scris – eseu / proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată, cu luarea în considerare a mediei de licență, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în limita locurilor disponibile. Rezultatele admiterii se afișează în cel mult 4 zile calendaristice de la data susținerii concursului, la sediul Universității și online, în secțiunea dedicată a paginii web www.rau.ro.

Universitatea Româno-Americană oferă, de asemenea, programe de studii universitare de licență și masterat cu predare în limba română, dar și cu predare exclusiv în limba engleză. În plus, există programe de studii de tip dublă diplomă cu parteneri din SUA, Marea Britanie și Italia, atât la nivelul studiilor de licență, cât și de masterat. Cele mai noi programe educaționale de tip dublă diplomă sunt oferite în parteneriat cu CITY College University of York Europe Campus și vor începe în această toamnă. Acestea oferă studii de Masterat, cu predare în limba engleză, în Digital Marketing și Social Media, precum și în Relații Economice Internaționale și Studii ale Uniunii Europene. Programele oferă studenților oportunitatea unică de a obține o diplomă de la Universitatea Româno-Americană și o diplomă de la University of York (Marea Britanie). Cei care vor urma aceste programe beneficiază de o experiență educațională internațională, alături de cadre didactice din străinătate și din România, fără costuri suplimentare în afară de taxa de școlarizare. Detalii despre înscriere sunt disponibile aici.

*Programul de Masterat este disponibil pentru admitere în Septembrie 2023, sub rezerva publicării prealabile în MO a HG privind actualizarea structurii universității.

