FintechOS, furnizor global de tehnologie pentru instituții bancare, de asigurări și alte servicii financiare, a ridicat o rundă de investiții de tip Serie B de 60 milioane de dolari pentru a-și continua dezvoltarea. Finanțarea a fost condusă de Draper Esprit, cărora li s-au alăturat Early Bird, OTB Ventures, Gapminder Ventures si Launchub.

Suma de 60 milioane de dolari va fi utilizată pentru a consolida poziția companiei în Europa și Marea Britanie și pentru a susține extinderea companiei în zona Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa și America de Nord. FintechOS are în plan să deschidă în următorul an - un an si jumatate birouri in SUA, Dubai și Singapore. De asemenea, investiția va fi utilizată pentru dezvoltarea tehnologiei FintechOS prin soluții bazate pe inteligență artificială și machine learning.

“GapMinder este încă de la început alături de noi, din 2018 când eram în faza de atragere a unei runde de tip seed. Faptul că ni se alătură pentru a treia oară ca investitor ne bucură și ne confirmă încrederea pe care o au în echipa și viziunea noastră”, a declarat Teodor Blidăruș (foto), CEO și co-fondator al FintechOS.

În prezent, FintechOS este implicată în proiecte de transformare digitală a unor organizații financiare din Marea Britanie, Europa Centrală și de Est, Asia de Sud-Est și America de Nord. Compania se numără printre cel mai bine finanțare startupuri de tehnologie financiară din Europa, potrivit unui raport CBInsights din luna decembrie 2020.

FintechOS a înregistrat în 2020 o creștere spectaculoasă, de 195% față de anul precedent, consolidându-și poziția în domeniul tehnologiei pentru domeniul bancar și asigurări. Veniturile recurente anuale – un indicator important pentru companiile susținute de fonduri de investiții – au atins valoarea de 7,5 mil USD la finalul lunii decembrie.

În 2019, Fintech OS primea o finanțare de tip serie A de 14 milioane de dolari, condusă de Digital East Fund al Earlybird Venture Capital și OTB Ventures, cu participarea de tip follow-on a investitorilor existenți Gapminder Ventures și Launchub. Anul anterior, GapMinder conducea runda de tip Seed, care se ridicase la 2 milioane de dolari.

