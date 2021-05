Raiffeisen Bank pune la bătaie în acest an 5 milioane de euro pentru a finanța circa 100 de startup-uri românești în cadrul programului factory, care a ajuns la a patra ediție. Fiecare startup va putea obține până la 50.000 de euro, iar înscrierile se vor desfășura pe tot parcursul anului.

Comunitatea factory numără deja peste 4.400 de antreprenori care s-au alăturat pe parcursul celor trei ediții anterioare, iar 200 dintre business-urile care au trecut prin program au beneficiat de mentorat și finanțare de peste 8 milioane de euro.

Programul este destinat afacerilor inovatoare care sunt la început de drum, dar și celor aflate doar la stadiul de idee, indiferent de domeniul de activitate. Pe parcursul concursului de idei, antreprenorii vor beneficia, pe lângă finanțare, de îndrumare din partea unor consultanți în afaceri, de sesiuni de mentorat și de promovare a produselor sau serviciilor lor.

Anul trecut am avut ocazia să susținem prin intermediul programului factory idei creative și proiecte de business cu potențial de a schimba mediul de afaceri românesc. Am hotărât ca, din acest an, să acordăm antreprenorilor mai mult timp să-și înscrie proiectele, pe tot parcursul anului, pentru a le oferi posibilitatea să-și contureze un plan de afaceri cât mai solid și mai sustenabil - Vladimir Kalinov, Raiffeisen Bank România-

Prin această adaptare a programului factory, banca continuă ceea ce și-a propus inițial, potrivit oficialului său, respectiv construcția unui ecosistem puternic pentru startup-urile din România.

Programului factory i s-a adăugat, anul acesta, inițiativa Startup Studio by factory - un laborator de accelerare prin care antreprenorii pot discuta și dezbate ideile de afaceri, au acces la resurse de educație antreprenorială, mentorat și îndrumare din partea unor experți, pentru a-și pune la punct planul de afaceri.

”Odată cu extinderea perioadei de înscrieri pe tot parcursul anului, ne așteptăm la o creștere a numărului de participanți. În plus, prin componenta educațională pe care am adăugat-o în acest an programului – Startup Studio by factory, în care s-au înscris, până acum, peste 175 de idei de business, credem că antreprenorii care vor aplica pentru finanțare vor avea proiecte mai valoroase și mai bine pregătite, astfel încât să atragă clienții și investitorii”, a mai declarat Vladimir Kalinov, vicepreședinte retail, în cadrul Raiffeisen Bank România.

Care sunt etapele programulului factory by Raiffeisen Bank

înscrierea proiectelor pe tot parcursul anului pe www.raiffesenfactory.ro ;

evaluarea periodică a proiectelor de către o echipă de experți ai Raiffeisen Bank (perioada maximă de evaluare a unui proiect e de 2 luni);

sesiuni de interviuri între antreprenorii selectați după evaluarea aplicațiilor și specialiștii băncii;

anunțarea proiectelor câștigătoare se va face periodic și vor primi finanțarea de 50.000 de euro;

câștigătorii vor avea acces la sesiuni de mentorat cu experți în afaceri, dar și la clienți sau investitori;

