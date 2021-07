CEC Bank, profit peste nivelul prevăzut în buget în 2021. Directorul general: avem proiecte IT care ne vor face mai agili

CEC Bank raportează un profit net preliminar de 208,4 milioane de lei pentru primul semestru din anul 2021, în creștere cu 13% față de perioada similară a anului trecut și peste nivelul prevăzut în buget.

CEC Bank și-a continuat creșterea prin atragerea de noi clienți și acordarea de finanțări în principal sectorului privat, activele băncii crescând cu 7,7% de la începutul anului, până la 44,4 miliarde de lei – un nivel record.

„În primul semestru din 2021, CEC Bank a continuat să crească și să-și eficientizeze activitatea. Am făcut pași importanți în implementarea modelului de afaceri hibrid, care permite accesarea produselor și serviciilor băncii atât din sucursale, cât și 100% online. Astfel, am adus în magazinul online CEC_IN principalele produse și servicii destinate persoanelor fizice: conturi curente, credite de nevoi personale și overdraft și vom lansa în curând și primele produse online pentru companii. Avem în derulare o serie de proiecte IT, atât în zona software, cât și în cea de infrastructură, cu o valoare cumulată de circa 100 de milioane de lei: digitalizarea fluxurilor interne și în relația cu clienții, implementarea unui sistem electronic de gestiune a documentelor, modernizarea infrastructurii IT, modernizarea întregii flote de bancomate și multifuncționale de plată. Aceste proiecte IT ne vor permite să fim mai agili, să răspundem mai bine nevoilor clienților și să creștem eficiența operațională”, a declarat Bogdan Neacșu, director general al CEC Bank.

Depozitele de la populație au crescut, și au cea mai mare pondere

În primul semestru, CEC Bank a acordat finanțări noi de 5,25 miliarde de lei. Astfel, portofoliul de credite din bilanțul băncii a urcat la 24,4 miliarde de lei. Banca a urmat o politică de creditare, cea mai mare creștere fiind înregistrată la nivelul portofoliului de credite pentru locuințe, de 17,5% în primele șase luni ale anului, în timp ce creditele de consum au înregistrat o creștere de 2%. Pe segmentul companiilor, portofoliul de credite la valoare brută în sold a crescut cu 5,3%. Circa jumătate (53,8%) din creșterea portofoliului în sold provine din creditele acordate în cadrul programelor guvernamentale, inclusiv IMM Invest.

Sursele atrase de la clienți au însumat la sfârșitul primului semestru 36,74 miliarde de lei, în creștere cu 2,2 miliarde de lei, depozitele de la populație având o pondere de peste 70%.

Operațiunile digitale, în creștere cu peste 50% în 2021

CEC Bank continuă eforturile de diversificare a activității și de repoziționare ca bancă de casă a românilor, preferată pentru operațiunile de zi cu zi. Astfel, ca urmare a volumului de surse atrase și a rulajelor prin conturi curente, depozite și carduri, în special pe canalele digitale, veniturile nete din comisioane ale CEC Bank au înregistrat o creștere de 13,2% în primul semestru din 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Numărul de operațiuni prin canalele digitale (Internet și Mobile Banking) a crescut cu peste 50% în ultimul an.

Într-un context caracterizat de dobânzi reduse pe piață (media ROBOR 3M a scăzut la 1,60% în primele șase luni din 2021, față de 2,72% în perioada similară din 2020), și în condițiile unei creșteri echilibrate a portofoliului (5,9% - majorarea portofoliului de credite acordate clientelei nebancare CEC Bank, respectiv creștere de 6,2% a portofoliului de resurse atrase) și printr-o politică adecvată de prețuri, CEC Bank a reușit să mențină la un nivel constant veniturile nete din dobânzi - la 547,1 milioane de lei (versus 554,6 milioane de lei în primul semestru din 2020).

Creditele neperformante, în scădere în pandemie

Rata creditelor neperformante a scăzut la 5,38% față de 5,52% la sfârșitul lui 2020. Banca a menținut o abordare prudentă și a înregistrat cheltuieli nete cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creditelor în valoare de circa 190 de milioane de lei. În martie a expirat termenul pentru depunerea cererilor de amânare a ratelor în baza moratoriilor publice. La nivelul băncii, din totalul portofoliului de credite pentru care s-au aplicat amânări la plată, circa 95% au reluat rambursarea și nu înregistrează restanțe mai mari de 30 de zile.

La sfârșitul semestrului 1 din 2021, rata fondurilor proprii totale se situa la un nivel de circa 24,90%, semnificativ peste nivelul cerinței globale de capital (OCR) aplicabilă băncii. Rata de rentabilitate a capitalurilor a fost de 9,07%, în creștere față de sfârșitul anului trecut (8,00%).

