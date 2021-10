Inițiativa marchează o premieră, fiind pentru prima dată când un dispozitiv destinat întreprinderilor, Honeywell ScanPal, este transformat într-un POS, datorită aplicației Tap on Phone oferită de OTP Bank.

Honeywell ScanPal este un terminal mobil portabil cu ecran tactil, disponibil pe Android, cu opțiuni avansate, care-i permit să poată fi utilizat în domenii precum: retail, DSD, ridicare și livrare și servicii pe teren. Dispozitivul folosește aplicația Tap on Phone furnizată de OTP Bank, un instrument lansat în luna martie a acestui an, care oferă mobilitate, rapiditate și flexibilitate în acceptarea la plată a cardurilor bancare contactless și a dispozitivelor de plată alternative, dotate cu tehnologia NFC. Soluția este certificată Mastercard și respectă cele mai înalte standarde de securitate a datelor.

„Consolidăm parteneriatul nostru cu DPD și, alături de partenerii noștri, OTP Bank și Honeywell International Inc., oferim o soluție nouă care încurajează plățile cu cardul la livrare pentru bunurile achiziționate online. Plata electronică la livrare este o soluție modernă și transparentă și, în plus, este avantajoasă pentru toate părțile implicate - serviciul de livrare devine mai eficient în ceea ce privește gestionarea timpului și a banilor, destinatarul are la dispoziție o metodă de plată ușoară și sigură, iar expeditorului îi sunt rambursați banii mai repede”, a afirmat Cosmin Vladimirescu, Country Manager România și Croația, Mastercard.