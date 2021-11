Iulia Rusu, ING Bank: Băncile finanțează tranziția către o economie sustenabilă

ING Bank lansa, la începutul lunii august 2021, primul său credit verde pentru clienții persoane fizice. Nimic neobișnuit până acum. Interesant este modul în care organizația a ajuns să implementeze acest produs, pentru că ideea a venit de la un grup de lucru pe sustenabilitate, nu din partea departamentelor de business. Iulia Rusu, Business Strategy Lead în tribul de lending, a fost implicată în acest proces și explică cum s-a ajuns de la idee la produs.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenul, un trib reunește diferiți specialiști din organizație de care este nevoie pentru a duce o idee de la concept până la aprobare, apoi la dezvoltare și, în final, la implementare. Denumirea vine din metodologia Agile, care a fost adoptată de ING din 2017 pentru flexibilitate, rapiditate și eficiență. Acest mod de lucru și-a arătat potențialul în actualul context pandemic, având în vedere că peste 95% din angajații din sediul central al băncii lucrează de acasă.

În cadrul unui interviu acordat WALL-STREET.RO, Iulia a explicat că atribuțiile ei în tribul de lending gravitează „în jurul performanței comerciale a produselor de creditare pentru persoane fizice – fie că vorbim despre un credit ipotecar, de nevoi personale sau un overdraft. Mă asigur că produsele și serviciile noastre sunt relevante pentru clienți, că oferă cea mai bună experiență de utilizare și că ofertele sunt mereu competitive pe piață.”

Preocupată de sustenabilitate, Iulia a văzut, la începutul anului, în rețeaua internă a ING, Yammer, o postare prin care se anunța formarea unui grup de lucru, Sustainability Boost Programme, care urma să aibă acces la training-uri pe teme de sustenabilitate, dar și experiențe împărtășite de colegi din alte țări, implicați în proiecte sustenabile.

„Ideea m-a entuziasmat foarte mult, nu numai că puteam să văd cum se întâmplă lucrurile în alte țări, dar puteam, cu ajutorul acestor experți, să îmi validez ideile proprii pentru proiecte sustenabile locale. Puteam să creez o diferență în jurul meu, pentru țara și comunitatea mea”, a menționat Iulia Rusu.

Structura programului este propusă de echipa de sustenabilitate, iar scopul său este să găsească specialiști din business care doresc să aplice principii de sustenabilitate în munca lor zilnică și să le ofere premisele pentru a face asta. Practic, Sustainability Boost Programme înseamnă informații despre strategie atât din UE, cât și din România, conexiuni cu specialiști ING din alte țări, dar și o structură prin care să înceapă munca propriu-zisă.

De la teorie la practică

Când a început prima sesiune a programului, Iulia și-a regăsit în grup doi colegi apropiați, care își doreau să aducă o schimbare prin intermediul produselor oferite. Astfel, au devenit parteneri de proiect, ceea ce a condus la accelerarea proiectului propriu – creditul verde.

Iulia încurajează companiile să organizeze astfel de bootcamp-uri pentru că „stimulează inovația, dar, mai ales, pentru că oferă angajatului șansa de a deveni «antreprenor», ceea ce oferă enorm de multă satisfacție.”

Participanții la program se împart în două tipuri: cei care au găsit deja o idee pe care vor să o implementeze și cei care nu au ideea concretă, dar vor sa afle cum ar putea ajuta. Astfel, se formează grupuri de lucru cu o singură idee agreată și un singur scop comun. Iulia spune că ideea este dezbătută, pentru că fiecare membru vine cu date și informații și se alege forma de implementare cea mai simplă, cu impactul cel mai mare. „După ce ideea este aprobată financiar, se prezintă sponsorilor și se prioritizează, cu ajutorul lor, implementarea. A durat aproximativ 2-3 luni pentru a ajunge la produsul final”, a precizat Iulia Rusu.

Faptul că ideea pentru creditul verde a venit de la Sustainability Boost Programme înseamnă doar că programul oferă oportunitatea, iar departamentele de business o valorifică și, în final, lucrează, de fapt, împreună. De fapt, cu ajutorul programului, angajatul găsește mediul în care proiectele pot accelera, profitând de expertiza specialiștilor, ceea ce este, în opinia Iuliei, o situație win-win, pentru că toți au de câștigat.

Creditul verde ING

Primul credit verde din portofoliul de retail al băncii are o dobândă mai mică cu aproape 2% față de creditul de nevoi personale standard, atunci când clientul folosește fondurile pentru achiziția unei mașini 100% electrice sau Plug-in Hybrid. Doar pe baza unui document emis de dealer, în care se poate vedea tipul și valoarea mașinii, clientul primește pe loc banii, cu reducerea aplicată instant.

Mașina poate fi pe numele oricărui membru al familiei, fără avans sau imobile aduse în garanție și fără încheierea unei polițe CASCO. Odată ce clientul a luat creditul, îl poate gestiona din ING Home’Bank, până chiar la închiderea lui totală, fără să se mai deplaseze într-un office ING.

Din acest motiv, „băncile au un rol foarte important, acela de a finanța tranziția către o economie sustenabilă. Prin ofertele lansate, ele pot influența comportamentele de consum și de investiții. Sustenabilitatea înseamnă să răspunzi nevoilor prezentului fără a compromite resursele generațiilor viitoare. Prea puțini oameni realizează cât de bogat este acest termen și câte acțiuni pot fi încadrate astfel. De aceea, estimez că vom fi martorii apariției unor oferte variate, ce vor educa, direct și indirect, preferințele consumatorilor”, subliniază oficialul ING Bank.

Implicarea Iuliei în această direcție este una foarte mare, pentru că este și membru în boardul de sustenabilitate al băncii. „Dincolo de abordări de business, în board-ul de Sustenabilitate, dezbatem teme sociale și încercăm să înțelegem cum îi putem ajuta pe partenerii noștri ONG, dincolo de finanțare. Startarium, Code4Romania, Banometru, Fondul de Mediu pentru București sunt doar câteva dintre proiectele implementate și susținute de ING. Apreciez strategia ING, de investiție pe termen lung, în detrimentul ajutorului oferit ocazional și sporadic unui număr cat mai mare de proiecte finanțate.”

De fapt, acesta este și scopul board-ului, de a crește nivelul de conștientizare la nivelul întregii organizații în ceea ce privește programele de sustenabilitate, de a se conecta cu ONG-urile, de a naște idei ce pot fi integrate în business, de a identifica oportunități pentru angajații ING în a se implica activ în programe sustenabile. De asemenea, se discuta gestionarea acțiunilor și a bugetului CSR anual.

Iulia este implicată și la nivel personal în acțiuni de voluntariat sau în susținerea de cauze umanitate, pentru că, în opinia ei, normalitatea înseamnă să faci bine de câte ori poți și sub orice formă. „Eu am concretizat-o sub formă de donații (copii care au mers pentru prima oară la mare, incubatoare pentru nou-născuți, medicamente pentru cei bolnavi) sau prin voluntariat, în campanii de strângere de fonduri (pentru accesul la servicii medicale al copiilor cu afecțiuni onco-hematologice). Mă sensibilizează, în general, tot ce are legătură cu copii în dificultate.”

