A început „febra” plății taxelor locale. Cum poți face plățile fără să mai pierzi timp la coadă

Multe persoane au obiceiul de a-și plăti taxele și impozitele la începutul anului, pentru a nu lăsa datoriile să se adune pe parcursul acestuia, dar și pentru a beneficia de o deducere de 10%. Citește cum îți poți plăti taxele fără să mai mergi la ghișeul primăriei unde obișnuiai să îți depui datoriile către stat și până când sunt valabile bonificațiile.

Pentru că primăriile au început să renunțe la ghișeele fizice destinate plății taxelor locale și variantele rămase sunt mai mult sau mai puțin digitale, unii contribuabili s-au plâns că nu știu să folosească aceste metode. Lucrurile nu sunt însă chiar atât de complicate, iar Ghișeul.ro, cea mai folosită platformă pentru plata digitală a impozitului, nu este dificil de folosit.

Înainte de toate, pentru a putea apela la această opțiune de plată, ai nevoie de un card cu care să se poată face plăți online, al cărui cod numeric (format din 16 cifre) este necesar pentru deschiderea contului personal pe Ghișeul.ro. Așadar, dacă nu ai card, nu vei putea să-ți deschizi cont și nici să-ți plătești taxele cu această variantă.

Deschiderea contului pe Ghișeul.ro și plata impozitului

Pentru a-ți deschide contul pe platforma Ghișeul.ro, trebuie să intri site-ul platformei și să apeși butonul Creare cont, aflat la dreapta butonului AUTENTIFICARE, care este încadrat cu albastru. Odată apăsat acest buton, sunt listați, de la dreapta la stânga, trei pași simplu de parcurs.

Pașii sunt: 1) Introducerea CNP-ului tău, urmată de apăsarea butonului VERIFICĂ CNP, care te trimite la pasul 2) Validare Card, unde, la fel ca la pasul anterior, trebuie să îți introduci codul cardului bancar (format din 16 cifre, grupate câte 4, pe care îl găsești în mod normal pe fața cardului). Urmează pasul 3) Trimitere e-mail. Aici trebuie să îți introduci adresa de e-mail pe care să o folosești la acest cont. Odată introdusă și apăsat butonul, vei primi un e-mail pe această adresă în care ți se vor comunica un nume de utilizator și o parolă, ambele provizorii, cu care trebuie să te AUTENTIFICI.

După autentificare, platforma îți va cere să schimbi aceste date provizorii de înregistrare, pe care le vei putea înlocui la alegere, respectând cerințele. Odată schimbate, poți începe să te folosești de platformă ca să faci plățile.

În meniul pe care îl accesezi odată ce te loghezi se află și opțiunea Obligații de plată, unde trebuie să intri pentru a solicita lista cu contribuții pe care le datorezi statului. Ea este generată automat. În dreptul fiecărui tip de contribuție care îți apare acolo, alături de suma datorată, apare și câte un buton Plătește, pe care trebuie să îl apeși pentru a plăti, nu înainte de a apăsa și pe Aprobare.

Mai jos se află o schemă cu instrucțiuni pe care o primești automat în e-mail-ul inițial în care primești și datele provizorii de conectare.

Alte metode de plată recomandate

Această metodă nu este posibil de folosit în 100% dintre cazuri, fiindcă Direcțiile de Plată a Taxelor și Impozitelor Locale (DITL) unor primării nu au fost încă integrate în circuitul Ghișeul.ro, însă numărul acestora este mic.

Pentru aceste cazuri, primăriile pun la dispoziție coduri IBAN către care pot fi virate sumele datorate de contributori. Ele pot fi virate de la ghișeele băncilor, sau cu ajutorul aplicațiilor bancare, direct de pe telefon, prin mobile banking. Aflarea sumelor exacte datorate se poate face prin consultarea comunicărilor fiscale (Deciziile de impuneri fiscale), care sunt trimise de DITL prin poștă, sau cu ajutorul roboților de plată a facturilor, cum am arătat mai jos.

Tot pentru cazurile unde nu funcționează Ghișeul.ro, angajații Primăriei Sectorului 4 au venit, la solicitarea wall-street.ro, cu recomandarea de a fi folosiți roboții de plată a facturilor din magazinele Mega Image Shop and go profit.

„Cei interesați trebuie să selecteze Taxe și impozite, unde robotul cere CNP-ul. Pe baza acestuia sunt listate contribuțiile ce trebuie achitate. Pentru cei ce vor să plătească impozitul pentru parcări cumpărate trebuie să se selecteze Mobilitate urbană. Acolo se poate și achita”, au spus aceștia.

„Reducerile de 10%” - până când și de fapt ce valoare au

O parte dintre cei care se grăbesc să-și plătească taxele către stat cât mai devreme sunt motivați de reducerile (numite bonificații) pe care le oferă autoritățile în domeniu (DITL) și care, anul acesta, sunt în general de 10% și sunt valabile până la finalul lunii martie. Totodată, ele se aplică la impozitul pentru clădiri, pentru terenuri și pentru cel auto.

Valoarea acestor bonificații nu este însă fixă și ea se decide la nivelul primăriilor, instituții care nu se află sub o autoritate centrală. Am contactat primăriile mai multor orașe și, potrivit informațiilor primite, în Cluj, Craiova și în toate sectoarele Bucureștiului (potrivit reprezentanților Primăriei Municipiului), bonificația are valoarea de 10% din suma impozitelor datorate. În schimb, în Iași, ea este de numai 5%.

De asemenea, primăriile nu sunt obligate să acorde aceste bonificații, așa că dacă plănuiai să îți plătești contribuțiile către stat mai devreme pentru a beneficia de aceste reduceri, interesează-te înainte dacă ele sunt aplicate și în locul pentru care plătești respectivele impozite.

