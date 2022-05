El Salvador a pierdut 36 de milioane după deprecierea bitcoin, în condițiile în care țara tocmai cheltuise în ultimele luni peste 100 de milioane pentru a cumpăra această criptomonedă, scrie Business Insider. Joi, bitcoin scăzuse la 25.400 de dolari, iar vineri a revenit doar puțin peste 30.000 - față de 40.000 cu o săptămână înainte.

În septembrie 2021, preşedintele Nayib Bukele, principalul promotor al deciziei de a adopta bitcoin ca mijloc legal de plată, susține că aceasta va duce la economii de 400 milioane de dolari. Autoritățile calculaseră că aceasta ar fi valoarea anuală a comisioanelor pentru remitenţe.

Pentru a promova măsura, Bukele a promis în 2021 fiecărui cetăţean 30 de dolari în bitcoin - ceea ce nu a împierdicat declanșarea de proteste cu mii de participanți. FMI l-a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor, iar Fitch a retrogradat țara de la B- la CCC, tocmai din cauza adoptării bitcoin.

În ciuda criticilor, Bukele a continuat să cumpere Bitcoin, ultima achiziție fiind făcută luni și anunțată pe Twitter.

El Salvador just bought the dip! 🇸🇻



500 coins at an average USD price of ~$30,744 🥳#Bitcoin— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 9, 2022