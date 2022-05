Cele mai avantajoase tipuri de credite pentru persoanele juridice

Alegerea creditului potrivit se poate transforma într-o întreagă aventură, cu atât mai mult când ești persoană juridică. Există diferite variabile pe care trebuie să le iei în calcul, precum termenele de plată, suma pe care trebuie să o returnezi, dar și altele, despre care trebuie să te informezi cu rigurozitate înainte de a-ți alege partenerul cu care vei colabora. Prin urmare, ne-am gândit să îți prezentăm care sunt cele mai avantajoase tipuri de credite pe care să le iei în considerare pentru a-ți duce afacerea la următorul nivel.

Credit la termen pentru persoane juridice

Cea mai des întâlnită și solicitată formă de creditare în rândul persoanelor juridice este creditul la termen. În funcție de nevoile tale în calitate de tânăr antreprenor, sumele ce pot fi împrumutate variază de la 10.000 lei până la 115.000 lei, cu o dobândă anuală efectivă (DAE) de aproximativ 2% pe an. Partea bună la acest tip de Credite Persoane Juridice este că ele se acordă 100% online și pot fi folosite atât pentru achiziționarea de noi echipamente, cât și pentru plata taxelor, a chiriei sau pentru finanțarea altor cheltuieli curente.

Conform unui sondaj efectuat în 2021 de Banca Națională a României, cele mai presante probleme ale companiilor sunt de ordin financiar, în special la capitolul costuri de producție și cheltuieli cu personalul. Dacă te gândești să apelezi la un astfel de credit, e bine de știut că perioada de rambursare este flexibilă și poate varia de la un an până la trei ani, în funcție de opțiunile tale de creditare.

Credit pentru capital de lucru sau investiții

Atunci când ai un business, mai ales în zona de transport, construcții, comerț și nu numai, echipamentele, materia primă sau stocurile sunt vitale. Chiar dacă poți utiliza și alte tipuri de credite pentru a achiziționa echipamente, de exemplu, cel pentru investiții este mult mai avantajos, fiind gândit special pentru tinerii antreprenori care vor să-și îmbunătățească afacerea.

Sumele împrumutate pot varia de la 46.000 LEI până la 115.000 LEI, însă ai posibilitatea să restitui suma de bani împrumutată într-un interval flexibil, de la un an până la trei ani. Dacă afacerea ta are nevoie de un upgrade în materie de vehicule, aparatură sau pur și simplu vrei să-ți plătești taxele sau să cumperi materie primă, atunci un astfel de credit va fi vesta ta de salvare. În plus, dobânda DAE este tot de aproximativ 2% pe an și poți aplica exclusiv online. Astfel, cu timpul economisit vei putea să-ți creezi noi strategii și planuri pentru a-ți scala afacerea și a o duce la următorul nivel.

Credite de investiții imobiliare

Acest tip de credit le vine în ajutor antreprenorilor care vor să-și îndeplinească planurile de investiții în imobile, pentru o bună funcționare și dezvoltare a businessului lor. Simplu spus, poți folosi un astfel de credit pentru a achiziționa sau a construi un imobil, dar și pentru diverse renovări, extinderi sau construcții suplimentare în incinta unui imobil existent.

În general, conform simulatoarelor de credit ale mai multor instituții financiare, perioada de finanțare este de până la zece sau chiar douăzeci de ani, iar sumele împrumutate de către instituțiile bancare și non-bancare pot varia de la 10.000 EURO până la 300.000 EURO, sau chiar mai mult.

Împrumuturi rapide pentru afaceri

Antreprenorii la început de drum au nevoie de un partener financiar de încredere pe care să se bazeze în cele mai grele momente, mai ales atunci când vine vorba de împrumuturi rapide. De aceea, în situațiile critice, când ai nevoie de o sumă modică în cel mai scurt timp, însă nu dispui de ea în momentul respectiv, poți apela la un împrumut rapid pentru afaceri. Singurele condiții pe care trebuie să le îndeplinești sunt să ai un SRL, SA, PFA, II sau IF, iar firma ta să nu aibă mai mult de zece angajați și o cifră de afaceri mai mare de două milioane de euro.

Dacă ai bifat aceste condiții de bază, tot ce-ți mai rămâne de făcut este să aplici pentru acest împrumut online și să alegi suma dorită, care poate varia de la 10.000 LEI până la 60.000 LEI. În ceea ce privește dobânda (DAE), poți sta liniștit, deoarece este de aproximativ 2% pe an, iar perioada de rambursare maximă este de doi ani.

