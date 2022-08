First Bank lansează un card virtual cu CVV dinamic

First Bank lansează pe piața din România un card virtual cu CVV dinamic. Cardurile virtuale permit clienților să își înceapă relația cu banca în 10-15 minute 100% online, optând pentru obținerea unui card virtual, pe care să încarce bani instant prin funcția TopUp.

First Bank vrea să se diferențieze, față de competitorii din piață, pe această nișă a cardurilor virtuale prin faptul că oferă un CVV dinamic(codul de 3 cifre de pe spatele cardurilor). Concret, această funcționalitate permite generarea unui nou CVV odată la câteva ore. Noul CVV poate fi generat prin aplicația de Mobile & Internet Banking a First Bank, locul unde se pot vedea și toate detaliile cardului.



„Mulți dintre noi optăm pentru cumpărăturile online, pentru că ne facilitează accesul la produsele dorite, însă nici aceste achiziții nu sunt lipsite de riscuri și nu trebuie să uităm asta. Cumparaturile pe internet sunt mai sigure cu utilizarea unui CVV dinamic, aceasta informatie schimbandu-se periodic si facand copierea datelor inutila. Plata la POS este mai sigura dar si mai facila atunci cand este facuta cu ceasul sau telefonul mobil pentru ca acestea folosesc biometria si autentificarea posesorului la orice plata. Foarte important, utilizarea unui card virtual si a transferului TopUp de bani de pe alt card iti ofera un acces aproape instant la cumparaturi. Iată câteva dintre motivele pentru care un card cu un CVV dinamic si utilizare la POS doar prin portofelul electronic Apple Pay sau Google Pay devine o opțiune mult mai confortabilă și sigură.“ declara Ionut Encescu, Head Of Products & Digital Innovation Hub

Cardul virtual este un instrument de plată electronică fără numerar, emis de Bancă pe numele deţinătorului, nu are suport fizic sau PIN și poate fi utilizat atât online, cât și la tranzacțiile POS. Avantajele cardului virtual constau în faptul că îi conferă utilizatorului posibilitatea de a plati de oriunde prin utilizarea gadget-urilor moderne (e.g. ceas, telefon) si cu o mai mare siguranță, adaugă banca.

Sursa foto: Shutterstock

