Credit IMM-uri: ING Bank a lansat un credit fără garanții pe care antreprenorii îl primesc pe loc

ING Bank România a lansat Credit Util, un nou credit cu rambursare în rate de capital egale, pe care antreprenorii îl pot obține pe loc într-un office ING. Antreprenorii pot împrumuta până la 500.000 lei, pentru orice tip de cheltuieli necesare companiei, pe o perioadă de până la 5 ani.

Verificarea situației întreprinderilor este realizată automat de bancă, fără a fi necesare documente financiare sau garanții materiale, pentru aprobarea instantă a creditului.

Cine poate accesa creditul la termen ING Util?

ING Credit Util a fost creat pentru microîntreprinderile și companiile mici cu o cifră de afaceri între 100.000 lei și 9.000.000 lei în ultimul an fiscal. Firmele trebuie să fie înregistrate ca SRL-uri și să aibă cel puțin 2 ani de activitate.

Pentru semnarea documentației de credit, administratorii și asociații majoritari trebuie să se prezinte cu actul de identitate într-un office ING. În cazul celor care nu sunt deja clienți ING, este necesară întâi deschiderea unui cont curent. Aceștia pot primi pe loc aprobarea creditului, însă vor avea acces la suma solicitată imediat ce se finalizează cererea de deschidere a contului.

Lunar, la data scadenței (aleasă la început), suma de plată va fi debitată automat din contul curent al companiei.

„Companiile mici au nevoie de susținere pentru a crește și a se dezvolta, iar atunci când apar noi oportunități, trebuie să acționeze rapid, dacă nu chiar imediat. Pornind de la aceste nevoi stringente ale antreprenorilor români, accentuate într-un context imprevizibil, am creat creditul la termen ING Util. Iar atunci când situațiile devin presante, ING Credit Util poate fi folosit pentru diferite cheltuieli curente precum plata salariilor sau a furnizorilor, pentru achiziții de stocuri, echipamente sau orice alte nevoi are compania”, a explicat Luana Sorescu, Head of Clients în divizia Business Banking, în cadrul ING Bank Romania.

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38,8 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări.

