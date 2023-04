David Popovici: Eu nu vreau să știu câți bani fac, cât câștig pe lună

Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial şi european, a declarat, miercuri, cu prilejul semnării unui parteneriat pe patru ani cu Raiffeisen Bank, că nu se interesează deocamdată de câştigurile obţinute până acum din sport, scrie Agerpres.

''Nu ştiu dacă mă credeţi, dar este adevărat, tatăl meu poate să ateste, toţi oamenii care mă ajută pot să ateste. Eu nu vreau să ştiu câţi bani fac. Eu nu vreau să ştiu câţi bani câştig pe lună, nu vreau să ştiu ce bonusuri primesc, ce premii câştig din înot, tocmai pentru că nu vreau să mă influenţeze. Nu ştiu, odată ce voi şti asta poate mi s-ar urca la cap, poate m-ar face să mă schimb în vreun fel. Tocmai de asta aleg să nu ştiu, dar am oameni de încredere care se ocupă de asta şi pentru că de curând sunt adult şi am crescut va trebui la un moment dat să mă ocupă şi eu de asta. Dar o iau pas cu pas şi încerc să nu fug de responsabilitatea asta prea mult, pentru că în curând voi fi nevoit să ştiu şi să-mi văd de viaţa de adult'', a declarat Popovici cu prilejul anunţării unui parteneriat pe patru ani cu o cunoscută bancă din România.

Popovici a explicat că îşi alege cu grijă noii parteneri, cu care să împartă aceleaşi valori şi principii: ''Este vorba de nişte valori în care eu cred şi în care de asemenea noul meu partener, Raiffeisen, crede. Este vorba despre succes, stabilitate şi siguranţă. Drumul spre performanţă este unul foarte lung, greu şi am nevoie de sprijin puternic şi real în spatele meu şi în echipa mea. Asta porneşte de la fani, familie, prieteni, colegi de la şcoală, parteneri şi mă ajută să cresc cât mai mult. Şi de fapt, ceea ce îmi doresc eu cel mai mult, este să inspir cât mai mult. Sunt convins că în noua noastră colaborare, îi voi inspira pe cât mai mulţi prin ceea ce facem să aleagă şi sportul ca un stil de viaţă sănătos şi serios. Am oameni de încredere care se ocupă, cel puţin la început, de discuţiile, de negocierile şi de eventualele parteneriate, cărora le dau putere pentru a vorbi în numele meu, Eu încerc să-mi găsesc parteneri puternici din câteva domenii cu care să împart aceleaşi principii şi aceleaşi valori şi tocmai de asta se întâmplă foarte rar să am un nou partener, un nou colaborator. Şi pentru că se întâmplă foarte rar, este extrem de valoros, pentru că noua noastră relaţie este foarte importantă pentru mine''.

David este cel mai rapid înotător global în prezent, fiind deținătorul recordului mondial de seniori la proba de 100 m liber. Din postura de dublu campion mondial și dublu campion european, tocmai a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, 2024.

"Sunt bucuros de acest parteneriat pentru că este unul pentru performanță. Motivația mea ține de succes, stabilitate, siguranță, valori împărtășite cu echipa Raiffeisen. Este un parteneriat pe termen lung: îmi doresc să fac performanță în sport pe termen lung, și să întorc o parte din acest succes nu doar sub formă de inspirație pentru alți tineri - eu la rândul meu fiind inspirat de alți performeri români - ci și ca și contribuție în societate, în comunități." -David Popovici, înotător român de performanță.

David Popovici este un înotător român, campion mondial și european. În 2022 a devenit cel mai tânăr campion mondial în proba de 200 m liber masculin și unul dintre cei mai tineri campioni mondiali la masculin din istoria înotului. David deține recordul mondial la seniori și la juniori la proba de 100 m liber, precum și recordul mondial la juniori, la 200 m liber.

“Pentru echipa Raiffeisen Bank, performanța este o cursă susținută, sistematică, pas cu pas. Suntem onorați să putem face parte din galeria de suporteri a lui David Popovici, să îl susținem în parcursul său sportiv și vă invităm alături de noi!”, a menționat Zdenek Romanek, Președinte și CEO Raiffeisen Bank România.

“Promovarea sportului ca stil de viață sănătos este una din direcțiile strategice de implicare în comunitate ale companiei Raiffeisen Bank. Avem deja tradiție în ceea ce privește susținerea valorilor românești. Încă din 2008, am fost activi în promovarea sportului de masă, ca mod de viață sănătoasă cât și a sportului de performanță. Suntem, alături de întreaga Românie, suporterii lui David Popovici. Astăzi intrăm într-un parteneriat al valorilor și sunt convins că vom avea multe momente de bucurie pe care să le împărtășim în viitor!”, a completat Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Corporate Banking Division și Membru Consiliu Director Raiffeisen Bank România.

Sursa foto: David Popovici/ Facebook

