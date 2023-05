Șeful ANPC atacă băncile: Am semnat cele 11 ordine de încetare a practicilor înşelătoare

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a anunţat că a semnat 11 ordine de încetare a practicilor înşelătoare de către bănci, urmând ca în perioada următoare alte 8 bănci să fie sancţionate, scrie Agerpres.

"Documentele întocmite către Autoritatea noastră sunt supuse contestaţiei, contestării în instanţă şi este singura cale prin care, eventual, acestea pot fi dezbătute, după ce au fost semnate şi transmise în baza documentelor de control întocmite şi la propunerea colegilor noştri. În cursul zilei de ieri am semnat cele 11 ordine de încetare a practicilor comerciale înşelătoare şi am stabilit în ce condiţii şi cu siguranţă vă vor fi transmise sui generis, pentru că nu putem transmite fiecare dintre ordinele emise presei, dar tot ceea ce este cuprinsul acestora, cu siguranţă da. S-a discutat foarte mult despre caracterul ilegal al constatărilor noastre şi de faptul că noi am fi acuzat de ilegalitate modul în care au fost calculate ratele, în sensul algoritmului legal al acestora. Nu este vorba în cuprinsul niciunui act normativ despre aşa ceva", a spus Horia Constantinescu, în cadrul unei dezbateri organizate la sediul instituţiei.

La rândul său, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a declarat că urmează a fi semnate şi restul ordinelor în perioada următoare.

"Am fost întrebaţi de multe ori de ce nu am sancţionat şi celelalte bănci. În acest moment, Direcţia Generală de Control şi Serviciile de Produse şi Servicii Financiare a încheiat restul de opt procese-verbale de constatare a contravenţiei la alţi opt operatori economici financiari bancari şi cu siguranţă în perioada următoare se vor face referate către domnul preşedinte, către comisie şi vor fi înaintate şi către celelalte opt instituţii financiar-bancare din România", a susţinut acesta.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a amendat recent 11 bănci de pe piaţa locală, pe motiv că a identificat practici comerciale înşelătoare privind modul de calcul al ratelor.

"ANPC a identificat practici comerciale înşelătoare săvârşite de către operatorii economici financiari bancari cu privire la modul de calcul al ratelor, prin faptul că pe graficul de rambursare rata era compusă, în primii ani, din 25% principal şi 75% dobândă. Prin această modalitate de calcul, consumatorii plăteau, de fapt, preponderent dobândă. Pentru a putea restabili echilibrul contractual, pe lângă sancţiunea contravenţională, respectiv 11 amenzi în valoare de 550.000 lei, comisarii ANPC au propus măsura de emitere a unor noi grafice de rambursare, atât pentru creditele aflate în curs, cât şi pentru cele viitoare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale, pe întreaga perioadă de creditare, în raport cu dobânda aferentă creditului", a declarat pentru AGERPRES directorul general al ANPC, Paul Anghel.

Cele 11 bănci sunt: ING Bank, First Bank, Credite Europe Bank, OTP Bank, Alpha Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, BCR, Patria Bank, Unicredit Bank, BRD Groupe Societe Generale.

Ce spun specialiștii acțiunea mutarea ANPC

ANPC a amendat 11 bănci din România din cauza felului în care pun în practică contractele de creditare, adică, pentru modul în care instituțiile financiare calculează ratele lunare. Această acțiune, cu toate că a fost aplaudată de o parte dintre românii cu credite, nu este una corectă din punct de vedere economic, conform specialiștilor. Aceștia au explicat de ce s-a înșelat ANPC în acțiunea care le-a costat pe bănci 550.000 de lei.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a verificat 11 bănci și au raportat că au identificat „fapte contravenționale, respectiv practici comerciale înșelătoare săvârșite de aceștia cu privire la modul de calcul al ratelor”, conform unui comunicat transmis de instituție. ANPC a explicat că prin graficul de rambursare, rata era compusă, în primii ani, 25% din soldul principal de rambursat și 75% dobândă și că prin acest mod clienții plăteau preponderent dobândă.

Cu toate acestea, specialiștii spun că acțiunea ANPC este o „aberație”. Cristian Păun, profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice din București, a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, de ce este a greșit ANPC atunci când a amendat cele 11 bănci.

