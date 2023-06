Credite IFN pentru achizitionarea locuintei- Credit cu garantie imobiliara si credit ipotecar

Achizitionarea propriei locuinte este un obiectiv pe care majoritatea dintre noi il avem inca din adolescenta. O vorba din popor spune ca “nicaieri nu este ca acasa”, motiv pentru care cu totii tanjim la a avea micul nostru colt de liniste si refugiu la care sa ne intoarcem dupa o zi grea de munca sau chiar o vacanta cu prietenii. Acasa este mai mult decat un loc, este un sentiment, este amprenta personalitatii fiecaruia dintre noi, astfel ca eforturile de a achizitiona propriul camin presupun economii importante sau accesarea unui credit.

Este cunoscut faptul ca preturile imobilelor sunt in crestere in aceasta perioada, iar optiunea de cumpararea a unei proprietati prin credit, reprezinta cea mai avantajoasa varianta pentru o plaja larga de viitori proprietari. Institutiile bancare traditionale sunt ajutorul financiar la care apeleaza o parte din clientii ce au nevoie de un credit pentru cumpararea viitoarei locuinte, insa iti prezentam o alternativa mai avantajoasa si la fel de sigura, care te poate sustine in ceea ce priveste plata viitorului tau camin - Institutiile Financiare Nebancare (IFN). Acestea sunt alte entitati fata de institutiile de credit clasice (bancile), care ofera servicii financiare, inclusiv acces la finantare, in conditiile stabilite de lege.

Te intrebi de ce serviciile oferite de o institutie financiara nebancara sunt superioare celor oferite de institutiile de credit traditionale? Uite mai jos doar cateva motive, luand ca exemplu Rapid Credit IFN:

Creiterii de eligibilitate mai permisive- Poti sa scapi de stresul criteriilor de eligibilitate clasice si rigide impuse de banca.

Documentatie redusa- Cu un numar redus de documente poti continua procesul de accesare a unui credit IFN.

Timp de asteptare redus- Emotiile pot fi coplesitoare cat timp astepti un raspuns ferm din partea institutiei de credit. Cu serviciile oferite de Rapid Credit IFN te bucuri de un raspuns rapid si accesare imediata a creditului tau.

Comisioane zero- Comisioanele sunt taxe suplimentare pe care le poti achita in anumite conditii. In cadrul Rapid Credit IFN beneficiezi de comisioane zero, indiferent de situatie.

Rate fixe si egale- Pentru ca tu sa iti poti planifica bugetul pe termen lung.

Flexibilitate- Conditii prietenoase si flexibile pentru clienti. Poti, de asemenea, accesa un credit chiar daca figurezi in Biroul de Credit.

Modalitati multiple de rambursare- Alege cea mai avantajoasa modalitate de rambursare a creditului tau.

Acum ca stii care sunt motivele pentru care o institutie financiara nebancara reprezinta un partener mai flexibil si sigur, continua sa citesti pentru a afla toate detaliile despre un credit cu garantie imobiliara si un credit ipotecar.

Credit cu garantie imobiliara si Credit ipotecar

Un imprumut cu garantie imobiliara este un tip de imprumut acordat de o institutie de credit, in cadrul caruia un imobil este folosit cu titlul de garantie sau ipoteca pentru a asigura rambursarea imprumutului.

Un credit ipotecar este destinat in mod specific achizitionarii, constructiei sau renovarii unei proprietati imobiliare, cum ar fi o locuinta sau un teren. Acesta este acordat de o institutie financiara, in care un imobil este utilizat cu titlul de garantie pentru imprumut.

Aspecte esentiale ale creditelor ipotecare si cu garantie imobiliara:

Criteriile de eligibilitate

Acestea reprezinta, de fapt, primul pas pe care solicitantii il fac in procesul de indeplinire al celui mai mare vis- achizitia propriei locuinte. Criteriile de eligibilitate au rolul de a oferi institutiei de credit siguranta ca solicitantul poate suporta ratele ce urmeaza sa curga in urma accesarii creditului, insa este important ca acestea sa nu reprezinte o piedica pentru potentialii clienti.

In cazul celor doua credite, criteriile de eligibilitate sunt identice, astfel ca daca intentionezi sa accesezi in cadrul Rapid Credit IFN un credit cu garantie imobiliara sau un credit ipotecar, trebuie sa indeplinesti urmatoarele cerinte adoptate de catre companie:

• Ai datoria de a prezenta documentele referitoare la identificarea ta, a venitului si a garantiei/garantiilor propuse.

• Este necesara existenta garantiilor acoperitoare. conform normelor interne.

• Este necesara respectarea cerintelor care decurg din legislatia in vigoare si din normele interne ale Rapid Credit IFN S.A.

• Trebuie sa ai varsta minima de 18 ani.

• Este imperativ sa ai un venit net cumulat cu cel al codebitorului/garantului de minim 1.000 Lei.

• Este necesara prezentarea documentelor de venit legale si acceptate de IFN.

Documentatia pentru accesarea creditului

Documentatia necesara accesarii unui credit reprezinta o siguranta suplimentara pentru creditor. Documentatia este similara pentru ambele credite si este compusa doar din 3 tipuri de documente necesare:

1. Acte de identitate pentru solicitant, codebitori si/sau garanti:

• Acte de identitate

• Documente care atesta starea civila

2. Documente care atesta veniturile solicitantului si ale familiei sale:

• Adeverinta de venit (pentru venituri din salarii si contracte de administrare/management/ de mandat obtinute in Romania)

• Sunt acceptate veniturile obtinute din orice tip de activitate legala (salarii, pensii, chirii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, contracte de mandat, dividende etc.)

3. Documente care atesta dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus in garantie:

• Documente care atesta dreptul de proprietate

• Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate

• Documentatia cadastrala

• Alte documente solicitate (ex: certificat de atestare fiscala etc.)

Timpul de asteptare

Dupa ce te-ai asigurat ca indeplinesti toate conditiile si depui catre institutia de credit toate documentele necesare, urmeaza cea mai dificila etapa: asteptarea. La multe dintre institutiile de credit, banci traditionale sau IFN-uri, timpul de asteptare este indelungat, aspect extrem de neplacut pentru debitoricei care doresc sa acceseze un credit cat mai rapid.

Rapid Credit IFN a imbunatatit intreaga procedura, astfel ca poti obtine creditul dorit intre 2 si 24 de ore de la depunerea dosarului de credit complet.

Destinatia creditului

Destinatia celor doua credite difera, astfel ca pot fi utilizate diferit.

Destinatia unui credit cu garantie imobiliara este reprezentata de acoperirea nevoilor financiare ale solicitantului, fara conditionare. Poti folosi suma imprumutata pentru a-ti achizitiona locuinta, pentru a cumpara mobilier,. electrocasnice sau obiecte decorative. In felul acesta, poti gestiona creditul dupa bunul plac.

In cazul unui credit ipotecar, imprumutul se acorda in scopul dobandirii ori mentinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate, ori in scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii unei constructii.

Garantiile creditului

Pentru creditul ipotecar este necesara o garantie cu ipoteca imobiliara asupra unui bun imobil ce urmeaza sa fie dobandit sau urmeaza a se mentine drepturile de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, cum ar fi: apartament, vila, casa, cladire, teren intravilan cu sau fara constructii, teren extravilan etc.

Creditul cu garantie imobiliara, presupune ipoteca imobiliara asupra unui bun imobil cum ar fi: apartament, vila, casa, cladire, teren intravilan cu sau fara constructii, teren extravilan etc.

Modalitatile de rambursare

Modalitatile de rambursare reprezinta un aspect important pentru debitor, deoarece acestea dicteaza viitorul lui financiar. O serie de modalitati de plata avantajoase reprezinta flexibilitatea de care orice client are nevoie. In cazul ambelor credite ai urmatoarele modalitati de rambursare:

• Achitarea unui numar de rate lunare egale, formate din principal si dobanda calculata la soldul creditului, incepand cu luna calendaristica urmatoare acordarii imprumutului.

• Achitarea lunara a unui numar de rate lunare egale formate din dobanda aplicata la soldul sumei imprumutate si rata unica de principal rambursata la scadenta finala a contractului.

• Achitarea unui numar de rate egale lunare formate doar din dobanda aplicata la soldul sumei imprumutate si rate lunare formate din rate de credit lunare (principal) si dobanda aplicata la soldul creditului, stabilite pentru o perioada partiala din cadrul perioadei de creditare a contractului.

Comisioanele aferente creditelor

Aspect valabil pentru ambele credite, comisioanele aferente acestora pentru analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipata, partiala sau totala, a creditului, sunt zero.

Trebuie sa stii ca valoarea comisioanelor difera de la o institutie de credit la alta, fiind la alegerea acesteia, astfel ca este imperios necesar sa fii atent la acest detaliu.

Ratele lunare aferente creditului si dobanda

Ratele lunare, ce incep sa curga din urmatoarea luna dupa accesarea creditului tau, sunt fixe si egale, situatie valabila atat pentru debitorii clientii ce aleg credite cu garantie imobiliara, cat si pentru cei care opteaza pentru credite ipotecare.

In ceea ce priveste dobanda, aceasta este fixa pe toata perioada de creditare, pentru ambele credite, iar in conditiile rambursarii anticipate, aceasta se recalculează la soldul creditului ramas de achitat.

Perioada de creditare

O diferenta importanta intre creditul ipotecar si cel cu garantie imobiliara este reprezentata de perioada de creditare. In cazul creditului ipotecar perioada maxima de creditare este de 20 de ani, in timp ce pentru creditul cu garantie imobiliara este de 60 de luni5 ani.

Este important de mentionat ca o perioada mai scurta poate fi favorabila pentru anumiti solicitanti, in timp ce altii prefera o perioada cat mai lunga. Acest lucru este dependent de posibilitatile financiare ale debitorilor.

In concluzie, conditiile adoptate de catre un IFN (institutie financiara nebancara), sunt mai prietenoase si relaxate, fapt care favorizeaza mai multe categorii de solicitanti. Pentru cei ce au in vedere achizitionarea unei proprietati, exista doua modalitati sigure si accesibile prin care pot finaliza achizitia: creditul cu garatie imobiliara si creditul ipotecar.

Asa cum se poate observa, cele doua au atat elemente comune, cat si diferite, astfel incat pot satisface nevoile unui spectru mai amplu de clienti.

Rapid Credit IFN pune la dispozitia clientilor, conditii prietenoase si oferte avantajoase, iar daca inca nu esti convins care este cel mai avantajos credit adaptat nevoilor tale, consultantii in credite te vor ajuta cu identificarea celui mai sigur si rapid drum pentru ca visul tau sa devina realitate.

