Buy Now, Pay Later în România: cum arată apetitul pentru opțiunea de plată

Buy Now Pay Later este un instrument de plată care nu mai reprezintă o noutate pentru multe piețe dezvoltate la nivel global. În România, soluția capătă din ce în ce mai multă atenție în ultimii ani, atrăgând recent inclusiv noi jucători internaționali pe piața locală pentru a oferi astfel de instrumente. Despre cum arată peisajul din România, în ceea ce privește Buy Now, Pay Later, au vorbit, în cadrul ecomTEAM 2023, Loredana Pipoș Lupescu, commercial director Revo Technologies, care oferă soluția Mokka, și Mihai Crîngașu, Senior Partner Success Manager TBI Bank.