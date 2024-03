Plafonarea RCA ar putea fi prelungită

Ministerul Finanţelor a propus prelungirea plafonării tarifelor RCA până la 30 iunie 2024 în contextul în care există încă probleme nerezolvate în piaţa asigurărilor auto, care se traduc printr-un dezechilibru între cerere şi ofertă, a anunţat ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

"Vă anunţ că am publicat în transparenţă o propunere de prelungire a plafonării tarifelor RCA până la 30 iunie 2024. Asta pentru că la 31 martie expiră prelungirea adoptată la finalul lui 2023, când am propus să fie păstrate ca preţuri de referinţă pentru poliţele RCA valorile din 28 februarie 2023, fiind permisă o ajustare a poliţelor de 6,8% (echivalentul ratei prognozate a inflaţiei). Este o soluţie temporară, în contextul în care există încă probleme nerezolvate în piaţa asigurărilor auto, care se traduc printr-o piaţa caracterizată de un dezechilibru între cerere şi ofertă", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.



Potrivit sursei citate, problemele din piaţa asigurărilor îşi vor găsi răspunsul odată cu modificările legislaţiei naţionale privind asigurările RCA.



La 31 decembrie 2023, din 10 milioane de vehicule din parcul naţional auto, doar 7 milioane erau asigurate. În acelaşi timp, datele arată că într-un singur an se produc peste 25.000 de accidente în toată ţara, a subliniat Marcel Boloş.



În plus, potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de ordonanţă, în perioada ianuarie - martie 2024 a fost înregistrat un număr de peste 21.000 de solicitări de alocare a asiguraţilor cu risc ridicat, ceea ce înseamnă că fiecare asigurător RCA a preluat un număr de aproximativ 2600 de astfel de asiguraţi.



"O astfel de situaţie are potenţialul de a genera consecinţe negative, în sensul unei presiuni suplimentare asupra preţurilor după data de 31 martie 2024, data la care încetează efectele Hotărârii Guvernului nr. 1326/2023 (privind stabilirea tarifelor de primă maxime, n.r.), situaţie cu impact social şi economic", subliniază documentul citat.

Sursa foto: Shutterstock

