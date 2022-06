Elon Musk ameninţă că va renunţa la oferta sa de 44 miliarde de dolari pentru achiziţionarea platformei de socializare Twitter Inc, acuzând firma că refuză să-i dea informaţii referitoare la conturile de spam, scrie Agerpres.

Avocaţii Tesla şi directorul general al SpaceX au trimis luni o scrisoare Twitter în care ameninţă că vor renunţa la tranzacţie. Scrisoarea a fost inclusă într-o solicitare transmisă Autorităţii de supraveghere a pieţei de capital din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC).

În document se arată că Elon Musk a cerut în mod repetat informaţii începând din 9 mai, aproximativ o lună după ce a înaintat oferta de achiziţionare a Twitter, pentru a evalua cât de multe dintre cele 229 de milioane de conturi ale companiei sunt false.

You will find more infographics at Statista

Acțiunile Twitter au scăzut după amenințarea lui Musk

În urma anunţului, acţiunile Twitter au scăzut cu peste 5% în predeschiderea şedinţei de tranzacţionare a Bursei de la New York.

În scrisoare, avocaţii susţin că Twitter s-a oferit doar să furnizeze detalii privind metodele de testare ale companiei. Dar ei subliniază că răspunsul "ar echivala cu refuzul de a transmite datele solicitate de Elon Musk". Şeful Tesla vrea datele pentru a face propriile sale verificări a ceea ce el susţine că ar fi metodologiile relaxate ale Twitter.

Pe baza celei mai recente corespondenţe cu Twitter, Musk crede că firma se opune şi zădărniceşte dreptul său la obţinerea de informaţii, conform acordului de fuziune din aprilie, susţin avocaţii.

Citește și: Elon Musk face presiuni ca angajații Tesla să se întoarcă la birou: Ori vii la birou, ori ești concediat

"Aceasta reprezintă o încălcare flagrantă clară a obligaţiilor Twitter, conform acordului de fuziune din aprilie, iar Elon Musk îşi rezervă toate drepturile rezultând din aceasta, inclusiv dreptul de a nu finaliza tranzacţia şi de a încheia acordul de fuziune", se arată în scrisoare.

Musk vs. spam

Elon Musk s-a exprimat în favoarea curăţării conturilor de spam. Recent, Twitter a raportat că în primele trei luni din 2022 conturile false au reprezentat mai puţin de 5% din utilizatorii zilnici activi.

Citeste si: Elon Musk pune piciorul în prag la Tesla: Ori vii la birou, ori...

Dacă Twitter sau Elon Musk se retrag din acord, trebuie să plătească celeilalte părţi o taxă de reziliere de un miliard de dolari.

Sursa foto: john smith williams / Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: