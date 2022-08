WSReviews: Redmi Note 11 Pro+ 5G, probabil una dintre cele mai multe alternative din segmentul de clasă medie

Xiaomi a scos pe piață prin Redmi Note 11 Pro+ 5G unul dintre cele mai interesante telefoane de clasă medie, un model care nu iese neapărat cu ceva în evidență cu ceva anume, cât prin faptul că, la prețurile la care îl găsești în România, nu prea găsești alte variante mai bune.

Am stat mai bine de două săptămâni în compania acestui mid-range produs de Xiaomi și pot spune că Redmi Note 11 Pro+ 5G este o investiție care-și merită banii.

Nu este telefonul perfect, are și el minusurile lui, dar în comparație cu ce oferă, acest telefon este mai mult decât potrivit pentru cineva care vrea un telefon bun, dar care să nu-l lase fără bani pentru alte lucruri mult mai importante.

Fără alte adăugiri, să vedem ce ne-a plăcut și ce nu la Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Design și construcție – elegant, dar camera e prea proeminentă

Designul mi-a lăsat impresii mixte. Este un dispozitiv elegant pentru clasa în care se încadrează, se așază bine în mână, dar în același timp pare puțin butucănos în comparație cu alte modele de pe piață și aș spune că nu este cel mai ușor telefon pe care am pus mâna în ultima perioadă.

Display-ul se încarcă destul de rapid de urme de degete, așa că trebuie să ai grijă de el pentru a-i păstra aspectul elegant tot timpul. Același lucru este valabil și pentru panoul din spate. Marginea subțire a ecranului îi oferă însă un aspect mai mult decât plăcut când este aprins.

De asemenea, nu sunt extrem de încântat de cât de proeminentă este camera foto și cât de expusă pare riscului de a fi zgâriată, chiar și cu husa de protecție pusă. Primești o cameră cu mulți senzori și care cu siguranță va satisface nevoile de bază ale unui fotograf amator, dar trebuie să ai grijă să nu zgârii panoul care protejează lentilele.

În schimb pare destul de robust, dar trebuie ținut cont că are doar certificare IP53, ceea ce-l face rezistent la praf, puteți merge cu el prin ploaie, dar dacă-l scăpați în apă aveți grijă să-l scoateți și să-l ștergeți cât puteți de repede.

Pe rama telefonului, în partea de sus și de jos a telefonului, găsiți perforații pentru difuzoarele create de JBL, care oferă o calitatea a sunetului foarte bună. În sus de jos mai găsiți și o mufă jack de 3,5mm pentru căști și un transmițător infraroșu. În partea de jos găsiți slotul pentru SIM și cardul de memorie și portul USB Type-C. În partea dreaptă, găsiți un buton generos pentru volum, foarte ușor de acționat și senzorul de amprentă care este integrat în butonul de pornire/închidere, ambele la îndemâna degetului mare, atunci când îl ții în mâna dreaptă.

Variantele de culori disponibile sunt Forest Green, Graphite Grey și Star Blue, care sunt destul de atrăgătoare.

Display, un plus mare pentru acest telefon

Cu un ecran de 6,67 inci, cu o rezoluție 1080x2400 și o rată de refresh de 120MHz, nu prea ai ce să-i reproșezi lui Redmi Note 11 Pro+ 5G. Este clar unul dintre telefoanele cel mai bine dotate în clasa medie, ceea ce-l va face plăcut chiar și pentru pasionații de jocuri pe telefoane.

Ecranul este foarte luminos, iar culorile vibrante specifice display-urilor SuperAMOLED îl fac plăcut ochiului. În mod cert este unul dintre cele mai luminoase display-uri de pe piață montat pe un smartphone mid-range, oferind o luminozitate maximă de 1200 de niți. Nu ai nevoie să dai telefonul la maximum nici măcar dacă te uiți în ecran în plin soare.

Interfața tactilă reacționează prompt, iar faptul că rulează la o frecvență până la 120Mhz îți creează impresia de rapiditate. De altfel, telefonul câștigă mult și la capitolul gaming datorită ecranului de calitate. Mai mult, cei de la Xiaomi recomandă acest telefon chiar și fanilor PUBG să se joace pe el.

Nu mai spun că fotografiile și clipurile video redate pe display-ul lui Redmi Note 11 Pro+ 5G, chiar arată foarte bine.

Pentru că are și HDR10, Redmi Note 11 Pro+ 5G poate fi un telefon perfect pentru cei care vor să se uite la clipuri video, la filme și seriale pe platformele de streaming video, la cea mai bună calitate. Asta dacă vă ajută și rețeaua.

Bateria și încărcarea rapidă vor fi pe placul utilizatorilor

Cu o baterie de 4.500mAh și cu un încărcător 120W Hyper Charge capabil să încarce bateria extrem de rapid, utilizatorii ar trebui să nu aibă probleme cu autonomia, ori cu încărcarea lui Redmi Note 11 Pro+ 5G. Încărcătorul telefonului este mai greu decât telefonul și este destul de butucănos, așa că în vacanțe mai aveți de tras de un obiect în plus, dar nu cred că va fi o problemă reală pentru utilizatori.

Xiaomi spune că încărcarea de la 0% la 100% a bateriei este posibilă în 15 minute, dar așteptați-vă la 20-22 de minute în mod real. Evident, este un timp mai mult decât satisfăcător, așa că nu o să-i simțiți lipsa telefonului cât stă la încărcat.

Teoretic, Redmi Note 11 Pro5+ ar trebui să asigure o autonomie de până la 15 ore de rulare video, așa că va fi un companion bun pentru cei care vor să se uite la filme când sunt în călătorii plictisitoare.

Sunt alte telefoane care oferă o autonomie mai mare, fiind dotate cu baterii mai mari decât cea de pe Redmi Note 11 Pro+ 5G, dar utilizatorul normal nu ar trebui să aibă probleme cu autonomia telefonului pe parcursul unei zile întregi nici dacă este ceva mai activ decât de obicei.

Camerele foto – foarte bune pentru segmentul lui de clasă

Combinația dintre senzorul principal de 106MP, senzorul pentru poze ultra wide de 8 MP și senzorul de 2MP pentru poze macro ar trebui să fie suficientă pentru utilizatorii Redmi Note 11 Pro+ 5G să facă toate pozele de care au nevoie.

Pozele făcute în lumină sunt foarte bune, HDR-ul funcționează bine, calitatea imaginilor este una mai mult decât satisfăcătoare. Pozele pe timp de noapte sunt și ele decente, dar nu aș recomanda Redmi Note 11 Pro+ 5G ca fiind telefonul ideal pentru poze nocturne.

Modul Pro nu pare să ajute nici el prea mult în obținerea unor poze de calitate superioară pe timp de noapte. Puteți miza pe modul auto să seteze senzorii pentru o poză rapidă și fără bătăi de cap la o calitate satisfăcătoare.

În ceea ce privește pozele Macro, cea mai bună metodă este să măriți zoom-ul optic și să faceți poza ceva mai de departe de obiectul fotografiat pentru a obține o poză macro bună. Faptul că din aplicația foto a camerei lipsește un mod dedicat Macro ar putea să nu fie o problemă pentru mulți utilizatori, dar această funcție este prezentă pe alte telefoane și se vede cât de mult contează un mod dedicat pentru astfel de poze.

Camera selfie este și ea foarte bună. Are 16MP, vine și cu mod HDR, cu efecte de înfrumusețare și așa mai departe. Fanii selfie-urilor vor fi și ei mulțumiți de fotografiile pe care și le pot face cu Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Una peste alta, în clasa în care se află acest telefon, camerele sunt foarte bune. Nu sunt multe telefoane care să ofere camere mai bune decât mid-range-ul de la Xiaomi.

Un capitol la care pierde puncte acest model este stabilizarea video, care este puțin sub așteptări, chiar dacă vorbim de un telefon de clasă medie. Calitatea clipurilor video captate cu Redmi Note 11 Pro+ 5G este și ea una decentă.

Vedeți mai multe poze în caleria de fotografii realizate cu Redmi Note 11 Pro+ 5G de mai sus

Experiența de utilizator și performanță

Dacă nu ești fanul interfeței MIUI de la Xiaomi, poți încerca să instalezi altele, dar toate elementele necesare unui utilizator sunt acolo. Din ce am înțeles, actualizările Android-ului sunt în urmă, iar la prima inițiere trebuie să stai ceva timp să-l setezi, fiind nevoit să aștepți pentru actualizările pe care le-a primit până acum. Dar o dată setat telefonul totul pare în regulă.

Aplicațiile rulează rapid și fluid, jocurile se mișcă și ele bine, rularea video este fără problemă chiar și la rezoluții superioare. Telefonul se încălzește puțin, dar nu foarte tare.

Platforma MediaTek Dimensity 920 5G, cu procesor octa-core (2x2,5 GHz Cortex-A78 și 6x2,0 GHz Cortex-A55) și procesor grafic Mali-G68 MC4 se descurcă bine cu orice aplicație îi arunci în cale.

Telefonul vine cu trei variante de memorie RAM și spațiu de stocare: 128G stocare + 6GB RAM, 128GB stocare + 8GB RAM și 256GB stocare + 8GB RAM.

Per total, Redmi Note 11 Pro+ 5G își face treaba. Nu iese în evidență cu ceva anume, dar este un telefon bun pentru segmentul lui de preț. Și pentru că am ajuns și la acest capitol, cea mai ieftină variantă, cea cu 6GB RAM și 128 GB stocare, pe care am testat-o și noi, poate fi găsită la retailerii din România la prețuri începând cu 1.600 de lei.

La acest preț, nu prea găsești multe variante mai bune decât Redmi Note 11 Pro+ 5G, așa că am putea spune că este o investiție bună, dacă ești în căutarea unui telefon aflat pe palierul superior al clasei mid-range.

Specificații Redmi Note 11 Pro+ 5G

Carcasă: 163,7x76,2x8,3mm, 204grame; Panoul frontal (Gorilla Glass 5), panoul din spate este din sticlă mată, iar per total împlinește certificarea IP53, ceea ce înseamnă că este rezistent la praf și stropire.

Display: Super AMOLED, de 6,67 inci, 120Hz, 700 niți, rezoluție 1080x2400 pixeli, cu aspect 20:9.

Platforma hardware: MediaTek Dimensity 920 5G, cu procesor, octa-core (2x2,5 GHz Cortex-A78 și 6x2,0 GHz Cortex-A55), însoțit de un procesor grafic Mali-G68 MC4.

Memorie: 128GB stocare și 6GB RAM; 128GB, stocare și 8GB RAM; 256GB 8GB RAM; plus un slot pentru card de memorie microSDXC

Camera foto principală: Senzor principal de 108 MP, o cameră pentru poze ultra wide cu senzor de 8 MP, dar și o cameră pentru poze Macro cu senzor 2 MP.

Camera de selfie: 16 MP

Baterie: 4500mAh; Încărcare ultra rapidă (cu tehnologii Power Delivery 3.0 și Quick Charge 3+) de la 0-100% în 15 minute (după cum promite producătorul)

Diverse: Android 11, cu interfață MIUI 12.5, senzor de amprentă montat lateral, NFC, mufa jack audio de 3,5mm și infraroșu.

Redmi Note 11 Pro+ pe scurt

Argumente pro

Calitatea sunetului garantată de JBL

Display-ul de 120Hz

Bateria decentă

Încărcarea ultra rapidă

Calitatea pozelor bună

Performanță hardware bună

Prețul

Argumente contra

Puțin cam butucănos

Camera foto spate mult prea proeminentă

Puțin cam greu

Stabilizarea video nu este cea mai bună din lume

Sursa foto: Wall-Street.ro

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

