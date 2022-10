Italia este în avangarda tehnologiei, de secole

În 1495 Leonardo Da Vinci a proiectat „cavalerul automatizat”, un obiect mecanic care trebuia să anime una dintre petrecerile fastuoase ale familiei Sforza din Milano. Deși nu există dovezi sigure ale creării efective a robotului (se păstrează, totuși, un model la Berlin), nu putem găsi o referință mai bună pentru a evidenția rădăcinile străvechi ale ingeniozității italiene, al cărei ADN este clădit în baza patrimoniului înțelepciunii unei liste cu nume impresionante. Este vorba de protagoniști ai culturii mondiale care au trăit atât în trecutul îndepărtat, cât și în cel apropiat: de la părintele științei moderne, Galileo Galilei, până la inventatorul mașinii de scris, Giuseppe Ravizza, fără a neglija antreprenori luminați precum Adriano Olivetti și Enzo Ferrari. Încă din timpul Renașterii, Italia ingeniozității a avut întotdeauna o viteză în plus, creând obiecte destinate să devină emblematice atât în interiorul granițelor sale, cât și în străinătate, atrăgând admirația și curiozitatea străinilor și făcând celebră eticheta Made in Italy în întreaga lume.

Secole de creativitate, inginerie, inovație, măiestrie și design se traduc acum într-un rol de lider în sectorul mașinilor industriale, automatizării și componentelor.

Italia este al nouălea exportator mondial de produse metalice, al cincilea de mașini industriale, al șaselea furnizor mondial de robotică și al patrulea exportator european de piese pentru automobile. Mașinile industriale italiene reprezintă 18% din totalul comerțului internațional, datorită celor cinci mii de companii specializate în tehnologii ultramoderne pentru producția de echipamente mecanice și componente pentru utilaje, care generează o cifră de afaceri de 80 de miliarde. Pe scurt, Italia este una dintre cele mai automatizate țări din lume și este apreciată la nivel internațional pentru calitatea produselor sale. O dragoste câștigată pe teren, nu doar grație ingeniozității creierelor sale, ci și datorită atenției acordate unui concept pe care mașinile nu-l pot ignora: precizia. Un cuvânt de ordine în sectoare precum cel auto, cel al componentelor mecanice și, cel mai recent, în robotică, unde Italia reprezintă o putere mondială, datorită unor profesioniști extrem de creativi, preciși și pregătiți.

Mulțumită abilităților lor, de exemplu, s-a născut Robot Octopus, un automat „maleabil”, conceput să imite mișcările unei caracatițe adevărate, capabil să meargă pe fundul mării și să curețe mările apucând tot felul de obiecte cu tentaculele sale. Este unul dintre proiectele „robosoft” ale Institutului de Biorobotică al Școlii de Studii Avansate Sant'Anna, care implică peste 30 de institute internaționale de cercetare specializate în proiectarea de dispozitive maleabile în slujba omului. Împărtășirea cunoștințelor și a experiențelor este esențială pentru a evita implozia geniului individului. După cum ne învață și experiența protezei „Hannes”, care le permite pacienților să recâștige 90% din mobilitatea mâinii. Opera ingeniozității, dar și a împărtășirii științifice care, atunci când este pusă în aplicare, permite etichetei Made in Italy să prindă aripi în orice domeniu. De fapt, Hannes a fost dezvoltată de Rehab Technologies, laboratorul născut la sfârșitul anului 2013 în urma colaborării dintre Institutul Italian de Tehnologie din Genova și Centrul de Proteze Inail cu scopul de a crea soluții inovatoare, cu conținut tehnologic și economic ridicat pentru pacienții cu dizabilități.

Cercetătorii și inginerii italieni, moștenitori ai lui Leonardo, sunt fideli unui „cod genetic” cultural care ia în considerare capacitatea de a privi în viitor și de a-și proiecta ideile într-un peisaj în continuă evoluție. O capacitate bazată pe percepții, talent, pasiune pentru idei, abilități de planificare, înclinație pentru inovație. Uneori, la fel ca în cazul mașinilor zburătoare ale lui Leonardo, observarea naturii sugerează soluții și inspiră persoanele creative Made in Italy. Așa s-a născut Beluga, drona complet electrică capabilă să depășească 100 de kilometri pe oră și să aterizeze și să decoleze din apă. Realizat de Eurolink Systems, aparatul reprezintă o soluție valoroasă pentru transportul de urgență al pungilor de sânge. Beluga își propune să ofere rapid un serviciu de maximă fiabilitate în zonele greu accesibile sau în caz de urgență maximă. „Și noi, la fel ca Lenardo Da Vinci, ne-am inspirat din formele naturii”, spune Davide Allegri, Chief Officer al Eurolink Systems, amintind de tradiția „genetică” a ingineriei italiene. „Cu Beluga – continuă el – am vrut să creăm un aparat care să fie cât mai natural posibil și care caută să îmbine forma cu fondul, ca și cum ar fi o lucrare artistică ce respectă tradiția culturală italiană”. „Fără îndoială – afirmă Allegri – Italia a avut întotdeauna o tradiție în designul din sectorul industrial, iar noi am ales să aplicăm un concept de design la ceva aparent rece precum o dronă”.

La urma urmei, Leonardo ne învață că știința, designul și arta pot merge mână în mână.

Geniul lui Da Vinci poate fi considerat un pionier al biomimetismului: a te inspira din natură pentru a îmbunătăți activitățile și tehnologiile. În 1500, Leonardo a studiat mult timp anatomia păsărilor înainte de a începe proiectarea mașinii sale zburătoare. Astfel au procedat și inginerii Eurolink System, 500 de ani mai târziu. Pietro Lapiana, președintele și fondatorul Eurolink System, notează că „Beluga este o mică demonstrație pentru ceea ce se poate face folosind ADN-ul pe care îl avem în noi: curiozitatea față de Mama Natură și angajamentul pentru ceea ce ar putea fi inovații care vor ajuta ființa umană să trăiască mai bine și să se dedice lucrurilor mai nobile”. Începând din ianuarie 2023, dronele vor putea zbura pe cerul nostru, propulsând noua Urban Air Mobility. „Se va crea mult zgomot – observă Lapiana – am cerut ajutorul Mamei Natură și curiozității noastre și am descoperit că există bufnițe care au aripi profilate special, făcând posibilă reducerea la jumătate a zgomotului”.

Istoria noastră ne învață că Italia a fost întotdeauna pe primul loc în ceea ce privește stilul, luxul, designul și, în unele cazuri, cum ar fi sectorul auto, performanța. Urban Air Mobility reprezintă una dintre cele mai promițătoare forme de mobilitate inovatoare și durabilă pentru următorii ani. Potențialul sectorului este în creștere puternică, cu o valoare de piață pentru Europa estimată la peste 4 miliarde de euro până în 2030. Acceptarea din ce în ce mai crescută de către public a acestei tehnologii, progresele tehnologice și schimbările de reglementare în curs sporesc interesul investitorilor în acest sector.

Urban Air Mobility înseamnă toate mijloacele de transport concepute pentru transportul aerian la distanță foarte scurtă și la joasă altitudine în zonele urbane și extraurbane pentru transportul de pasageri și mărfuri, adesea - ca și în cazul Beluga - în sprijinul serviciilor de urgență. Megaorașe precum Los Angeles, New York, Tokyo, Sao Paulo și Ciudad de México au deja de ani de zile servicii de taxi cu elicopterul, însă acestea implică costuri mari, mult zgomot și un consum mare de resurse. Urban Air Mobility își propune obiective opuse, prin adoptarea motoarelor electrice montate pe vehicule de ultimă generație capabile să transporte puțini pasageri, dar la prețuri nu foarte diferite de cele ale unui taxi obișnuit. Începând din 2024, o dronă-taxi cu două locuri va conecta aeroportul Fiumicino cu alte aeroporturi „verticale” ale capitalei în cel mult 10-15 minute. Pe cerul Romei, cu plecare din Campusul Biomedical din Trigoria, va zbura în curând o dronă de salvare, capabilă să ajungă rapid în ajutorul pacienților care au nevoie de un defibrilator. Aceasta va fi monitorizată de la distanță de către operatori specializați în situații clinice critice.

Dacă pentru Leonardo cea mai ambițioasă provocare a fost să facă omul să zboare, provocarea de astăzi este să reușim să salvăm datorită aparatelor de zbor din ce în ce mai performante.

Sursa foto: https://madeinitaly.gov.it/machinery/

