Avertisment FBI: ce să eviți când îți încarci telefonul ca să nu pici pradă hoților

FBI atrage atenția cu privire la spațiile publice amenajate în așa fel încât să le ofere posesorilor de smartphone-uri posibilitatea de a-și încărca dispozitivele prin prizele de care dispun.

Autoritățile menționează că escrocii au reușit să compromită aceste prize de încărcare, astfel încât telefoanele conectate la ele sunt infectate cu programe capabile să le ofere acestora control asupra lor.

”Evitați prizele de încărcare gratuite din aeroporturi, hoteluri sau centre comerciale. Escrocii au găsit diverse modalități prin care să folosească aceste porturi USB pentru a introduce malware și software-uri de monitorizare în dispozitive”, avertizează FBI.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T