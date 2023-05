O nouă aplicație de dating promite să creeze o versiune AI a ta, care va discuta cu potențialii parteneri în locul tău

Echipa din spatele popularei aplicații Dispo lucrează la un nou proiect pe care urmează să-l lanseze în curând, adică o aplicație de întâlniri, care să-i ajute pe utilizatori să-și găsească parteneri cu ajutorul inteligenței artificiale, relatează BusinessInsider.

Teaser AI, cu sloganul „mai puține vorbe, mai multă acțiune”, este o aplicație de dating nelansată încă, dar care va încorpora tehnologia AI în întâlnirile online. Cei de la BusinessInsider a văzut noua aplicație în Apple App Store, listată sub același dezvoltator ca Dispo, All Summer Long, Inc.

Daniel Liss, cofondator și CEO al Dispo, este listat ca contact principal pentru noua aplicație. Conform descrierii aplicației, utilizatorii vor putea să se potrivească cu oameni și apoi vor putea discuta cu o versiune AI a potențialului partener.

„Când porniți Teaser AI, AI-ul nostru începe să învețe despre dvs. – prin profilul și chat-urile dvs., devine mai inteligent de fiecare dată. Potențialii parteneri pot conversa prin chat cu AI-ul tău, iar tu poți conversa cu al lor... Când are loc o potrivire, arătăm acea conversație AI în chat, iar cei doi parteneri preiau discuția mai departe”, explică dezvoltatorii aplicației în descrierea ei.

Aplicația Teaser AI este programată pentru lansare în luna mai, conform listării din magazinul de aplicații.

Noua aplicație de întâlniri a echipei Dispo vine într-un context în care inteligența artificială devine tot mai des utilizată de creatorii de aplicații și conținut. Unii podcasteri au testat ChatGPT și alte instrumente AI, în timp ce platforme tehnologice precum YouTube investesc în software prin publicitate și muzică.

Teaser AI are scopul de a genera un val la întâlniri și de a stopa fenomenul de „ghosting” (când unul dintre parteneri citește ultimul mesaj, dar nu răspunde în niciun fel la el). Totodată, dezvoltatorii aplicației se angajează să „elimine conturile înșelătoare și ale unor utilizatori ciudați”, printr-un sistem avansat de verificare a profilurilor ce vor fi create în platformă.

Sursa foto: App Store Preview

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: