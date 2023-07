Cum iți dai seama dacă un telefon mobil este vândut la mâna a doua: Tips & Tricks

De ce este important să cunoști istoricul unui telefon second hand? Telefoanele second hand sau reconditionate reprezintă o soluție preferată de mulți utilizatori din punct de vedere al costurilor. Atunci când cumperi un telefon sh, poți beneficia de aceleași funcții avansate pe care un telefon nou le are, dar pentru care vei plăti o sumă considerabil mai mică.