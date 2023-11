Unde se află stocate datele critice ale companiei dvs. și cum circulă acestea în cadrul operațiunilor business? Acest subiect rămâne controversat, pentru că datele circulă simultan pe diferite canale neoficiale, oricât de mult și-ar propune o companie să limiteze acest lucru. E-mail, stocare cloud, mesagerie instantanee, memorii USB, imprimante? Un lucru este cert, dacă angajații nu folosesc datele business cu atenția cuvenită, acestea se pot înstrăina ușor.

Vom identifica în cele ce urmează principalele riscuri asociate scurgerilor de date, vom enumera vectori de risc și vom asocia abordări strategice, pentru ca în final să indicăm cum o soluție de tip Data Loss Prevention vă poate ajuta să mențineți situația sub control.

Care sunt deci informațiile business care trebuie securizate atent de companii? Iată un sumar parțial:

● Informațiile financiare și strategice ale companiei

● Informațiile colectate despre clienți, parteneri și angajați

● Datele despre depozite, inventare și resurse umane

● Coduri sursă al aplicațiilor dezvoltate, planuri și proiecte

I. RISCURI ASOCIATE CU SCURGEREA DE DATE BUSINESS

Riscuri asociate fluxului de date - numeroși angajați sau echipe întregi au acces la datele menționate mai sus în anumite puncte ale fluxului afacerii. Aceștia pot modifica datele, pot furniza date extern, altor companii, sau le pot șterge din greșeală sau intenționat. Informațiile se pot scurge în orice moment, iar fiecare etapă a fluxului de date poate fi riscantă din punct de vedere al protecției lor.

Riscuri asociate digitalizării datelor - în timpul acestui proces prin care companiile au trecut și trec, majoritatea datelor au fost mutate în formate digitale. Ele pot fi regăsite și transferate prin multiple canale, majoritatea neoficiale, unele complet neadecvate pentru transferul de date business sensibile:

● Site-uri de partajare, social media și mesagerie (WeTransfer, Whatsapp, FB Messenger, Teams, etc.)

● Stocări Cloud populare (OneDrive, Dropbox, Google Drive, SharePoint)

● Via e-mail și Internet folosind toate protocoalele populare

● Via Microsoft 365 (Exchange sau SharePoint Online)

● Stocare mobilă (carduri USB de memorie sau SSD-uri externe)

● Operațiuni diverse (Copy-Paste, Drag and Drop, captură de ecran)

Așadar, datele sunt expuse zilnic unor riscuri certe cu mențiunile notabile de mai jos.

Manipularea neglijentă a datelor de către persoanele din interiorul companiei

Amenințările din interior au o pondere din ce în ce mai mare din cauza tendințelor privind spațiile de lucru digitale, a muncii hibrid, de la distanță, precum și a abordărilor de tip „bring your own device” care permit angajaților să utilizeze simultan și dispozitive personale pentru lucru. Angajații sunt obosiți, lucrează în condiții de stres sau nu sunt conștienți de procesele de securitate și de importanța protecției datelor.

Doar în ultimii doi ani numărul total de incidente a crescut cu 44%, cele mai multe dintre acestea fiind neintenționate - 56% au fost de pildă provocate de neglijențe din interior, în timp ce 26% au fost rău intenționate.

Scurgerea datelor către concurență

Datele au o mare valoare pentru companii și pot genera cu ușurință venituri, existând entități a căror activitate se bazează exact pe obținerea de date. Astfel, angajații pot fi motivați să sustragă datele companiei și să le vândă terților/ competiției sau să plece cu ele la un nou loc de muncă.

La final însă, indiferent de natura intenției care dus la pierderea de date sensibile, consecințele asupra companiei sunt la fel de dăunătoare.

II. CONSECINȚELE IMEDIATE ALE SCURGERILOR DE DATE

Riscuri reputaționale pentru companie

Atunci când are loc o breșă de date reputația unei companii este în pericol. O expunere mediatică negativă poate scădea numărul de clienți și, prin urmare, profitul.

Potrivit Alianței Naționale pentru Securitate Cibernetică din SUA, aproximativ 60% dintre companiile mici se închid în termen de șase luni de la o scurgere majoră de date, iar 85% dintre companii se confruntă cu o încălcare a securității datelor. Breșele de date cauzate de persoane din interior pot fi catastrofale.

Neconformitate cu reglementările specifice (de pildă GDPR)

În cazul unei încălcări a securității datelor, autoritățile impun amenzi semnificative. Cea mai cunoscută reglementare, deși nu este nici pe departe unică, este GDPR. Companiile care încalcă cerințele GDPR se pot aștepta la amenzi extrem de mari (pot ajunge până la 2% sau 4% din veniturile anuale, colectate la nivel mondial de companie).

III. O STATEGIE DE PROTECȚIE A DATELOR E NECESARĂ

Indiferent de numărul de canale prin care datele companiei dvs. circulă, există câteva modalități generale de a vă proteja datele.

● Efectuați un audit al datelor și identificați-le pe cele critice. Este foarte important să știți unde sunt stocate datele importante cu care operează compania dvs., și cine are acces la ele.

● Implementați politici ușor de înțeles care să specifice modul în care pot fi tratate datele sensibile, cine le poate accesa și în ce scopuri.

● Educați angajații cu privire la importanța securității datelor.

● Criptați datele asigurându-vă că dacă dispozitivul unui angajat este pierdut, datele companiei rămân în siguranță.

O soluție de Data Loss Prevention vă poate automat ajuta să:

● blocați încărcarea datelor pe site-uri de partajare a fișierelor sau pe canale neoficiale din afara companiei și să avertizați automat angajații despre operațiunile riscante.

● limitați trimiterea de date critice către adrese de e-mail externe necunoscute și notificați automat angajații cu privire la potențiale încălcări de securitate a datelor.

● verificați ce tip de documente tipăresc angajații pe baza informațiilor contextuale și chiar să restricționați tipărirea anumitor documente sensibile.

Pentru că datele sunt cel mai important activ al companiei dvs. - merită să le protejați în mod corespunzător.

O soluție software Data Loss Prevention (DLP) nu numai că ajută la protejarea datelor sensibile ale companiei împotriva amenințărilor din interior sau a pierderii acestora, dar ajută, de asemenea, la asigurarea viitorului organizației dvs. în ceea ce privește continuitatea afacerii, reputația și gestionarea know-how-ului. Este o parte importantă a procesului decizional bazat pe date, ajutându-vă să preveniți sau să rezolvați incidentele legate de date și să educați angajații cu privire la necesitatea de a trata datele ca pe cel mai important activ al afacerii.



Iată de pildă cum soluțiile Data Loss Prevention de la Safetica protejează datele companiei dvs.

1. Monitorizează fluxul de date

Safetica oferă funcții de urmărire și protecție a diferitelor canale sau fluxuri de date pe care le utilizează compania dvs., putând de asemenea să notifice utilizatorii cu privire la comportamente riscante și să blocheze acțiunile periculoase de partajare a fișierelor.

2. Asigură conformitate cu reglementările

Cu ajutorul Safetica puteți stabili reguli specifice care vă ajută să fiți în conformitate cu GDPR sau cu alte reglementări privind protecția datelor. Puteți urmări modul în care angajații lucrează cu date personale și alte date sensibile și vă permite să eliminați riscul de utilizare abuzivă sau de încălcare accidentală a politicilor datorită notificărilor în timp real în cazul potențialelor breșe de securitate.

3. Criptează datele

Safetica vă oferă opțiunea de a gestiona criptarea dispozitivelor USB și a discurilor cu ajutorul BitLocker.

4. Protejează datele împotriva amenințărilor din interior

Safetica verifică comportamentul utilizatorilor și vă notifică atunci când identifică anomalii. În cazul în care un utilizator începe să trimită cantități mai mari de date în afara orelor de program sau lucrează brusc cu diferite tipuri de date, există un risc, iar sistemul vă va notifica pentru a putea lua măsurile adecvate.

Soluția Safetica NXT

Safetica NXT este o soluție next-gen de securitate a datelor ce protejează datele sensibile față de persoanele neautorizate prin detectarea riscurilor de securitate la nivel de endpoint-uri și prin prevenirea incidentelor. Soluția este un DLP nativ în cloud, se implementează foarte rapid și este compatibilă cu Windows și macOS. Mulțumită sutelor de șabloane încorporate precum și a setărilor simple și automatizate, Safetica NXT este cu adevărat o soluție DLP ușor de utilizat.

Pentru a înțelege valoarea Safetica NXT în cel mai scurt timp posibil și pentru a obține o evaluare super-rapidă a securității datelor solicitați un trial complet gratuit Safetica NXT aici:

www.safetica.ro/

Veți primi:

• o evaluare a volumului real de date care părăsește compania dvs., informații despre destinațiile datelor, despre tipuri de date și ce informații sensibile ies în afară;

• o sa puteți intra în contact cu primele detecții de riscuri – evenimente demne de remarcat care ar putea prezenta riscuri potențiale în fluxul de date și activitatea utilizatorilor;

• recomandări pentru configurarea Safetica NXT DLP și pentru securizarea proceselor companiei dvs.

Sursa foto: safetica.ro

