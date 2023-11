Piața smartphone-urilor pliabile crește de la un an la altul, cu lansări din ce în ce mai spectaculoase. Producătorul de smartphone-uri HONOR este unul dintre principalii jucători din această categorie, reușind să atragă privirile consumatorilor cu cel mai subțire dispozitiv de acest fel, HONOR MAGIC V2, dar și cu ineditul HONOR V Purse, un pliabil care poate fi purtat precum o poșetă. Despre viziunea din spatele acestor lansări, dar și încotro se îndreaptă piața pliabilelor, am stat de vorbă cu Călin Clej, director de marketing România & Bulgaria în cadrul HONOR.

Wall-street.ro: Când considerați că piața de smartphone va ajunge la nivelul în care dispozitivele pliabile să fie considerate mainstream?

Călin Clej, HONOR: În prezent, asistăm la o evoluție accelerată în industria smartphone-urilor, iar dispozitivele pliabile au devenit un subiect de discuție important în acest context. Avansurile tehnologice, dezvoltarea software-ului, acceptarea consumatorilor joacă un rol esențial în determinarea acestui moment.

Dispozitivele pliabile reprezintă o schimbare semnificativă în modul în care interacționăm cu tehnologia, iar tranziția utilizatorilor către aceste device-uri poate fi influențată de o serie de aspecte, precum gradul de familiaritate cu tehnologia, brandul, prețul dispozitivelor sau avantajele clare pe care le oferă în comparație cu modelele tradiționale de smartphone-uri.

Tehnologiile de ecran pliabil și componentele asociate au început să devină tot mai performante și mai accesibile. Cu cât producția acestor componente devine mai eficientă și mai ieftină, cu atât prețul dispozitivelor pliabile va scădea, ceea ce va face aceste produse mai accesibile pentru un număr mai mare de consumatori.

De asemenea, marketingul poate juca și el un rol semnificativ în adoptarea dispozitivelor pliabile. Promovarea și popularizarea acestor produse în mediul online și offline pot contribui la creșterea gradului de conștientizare și interes din partea utilizatorilor.

Actual, piața de smartphone-uri pliabile se află într-o etapă de evoluție și este de așteptat ca, pe măsură ce acești factori se aliniază în viitor, dispozitivele pliabile să devină tot mai integrate în viața de zi cu zi a utilizatorului și chiar să devină una dintre principalele opțiuni de cumpărare.



Wall-street.ro: Ați lansat HONOR V Purse recent, care este viziunea din spatele acestui dispozitiv? Care sunt motivele pentru care ați apelat la un astfel de design și care sunt principalele puncte forte care-l diferențiază de smartphone-urile pliabile ale competiției?

Călin Clej, HONOR: HONOR V Purse este o inovație ce reflectă viziunea noastră de a oferi utilizatorilor o experiență revoluționară și sustenabilă în utilizarea dispozitivelor mobile. Device-ul a fost conceput pentru a oferi o soluție mai compactă și avansată tehnologic, fără a compromite funcționalitatea sau performanța.

Honor V Purse este un nou concept ce reimaginează un smartphone pliabil sub forma unei poșete moderne și care oferă posibilități nelimitate de styling și autoexprimare, permițând asortarea telefonului la orice tip de outfit. Practic, V Purse include elemente precum lanțuri sau curele, care se prind de balamalele telefonului, pentru a putea fi purtat cu ușurință pe umăr.

Principala motivație în spatele designului HONOR V Purse a fost să aducem un element de versatilitate în utilizarea smartphone-urilor pliabile, față de cele tradiționale. Totodată, explorăm soluții sustenabile care utilizează tehnologia emergentă a dispozitivelor pliabile pentru a spori creativitatea și de a redefini viitorul în materie de lifestyle.

HONOR V Purse este un concept inovator și revoluționar, intrând pe piață pentru prima dată cu o abordare cu totul nouă. Prin utilizarea materialelor de înaltă calitate și designul său distinctiv, smartphone-ul se evidențiază ca o alegere unică în segmentul său. Folosind piele ecologică și metale prețioase, HONOR V Purse redefinește standardele estetice și funcționale ale dispozitivelor pliabile, oferind utilizatorilor o experiență autentică și inovatoare.



Wall-street.ro: Care considerați că sunt cele mai importante nevoi ale consumatorilor pe care le acoperă dispozitivele pliabile HONOR V Purse și HONOR Magic V2? De asemenea, care considerați că sunt cele mai importante schimbari la nivelul consumatorilor în materie de preferințe când vine vorba de achiziția unui smartphone?



Călin Clej, HONOR: Smartphone-ul concept Honor V Purse și flagship-ul Magic V2 sunt device-uri menite să redefinească standardele în industria telefoanelor pliabile, care nu doar să atragă prin design, dar și prin funcțiile pe care acestea le oferă. Acestea pot înlocui chiar și o tabletă în anumite cazuri și sunt utile pentru business atunci când avem de trimis multe mailuri și mesaje, ușurând viața de zi cu zi a utilizatorului.

HONOR Magic V2 este cel mai subțire dispozitiv din piață la momentul actual și se evidențiază nu doar prin design-ul său ultrasubțire, ci și prin performanțe remarcabile. Cu o grosime de doar 5,1 milimetri, acesta stabilește noi standarde în categorie. În plus, față de caracteristicile de design inovatoare, HONOR Magic V2 are capacitatea de a rula mai multe aplicații în paralel datorită funcție „Parallel Space”, care îmbunătățește semnificativ experiența de multitasking pentru utilizatori. Așadar, utilizatorii pot naviga liber între aplicații, sporind eficiența și productivitatea în utilizarea dispozitivului, ceea ce aduce comoditate.

În principal, caracteristicile cele mai căutate de consumatori la un smartphone sunt bateria de lungă durată, cameră performantă și ușurința de folosire a smartphone-ului în conexiune cu alte device-uri. Funcționalități precum conectivitatea 5G, rezistența la apă și praf, funcțiile de încărcare rapidă sau wireless, pot fi decisive în decizia de cumpărare pentru utilizatori. La HONOR, ne axăm pe dezvoltarea de tehnologii centrate pe nevoile utilizatorilor pentru a îndeplini și cele mai exigente cerințe.



Wall-street.ro: HONOR a câștigat 36 de premii la IFA, ce v-au confirmat aceste premii în materie de viziune și care sunt obiectivele pe care vi le-ați setat pentru ediția de anul următor?



Călin Clej, HONOR: Ne mândrim cu premiile câștigate la IFA 2023 de HONOR, unde am primit titlul de „Best of IFA” pentru ambele noastre telefoane pliabile, și anume Magic Vs și V Purse. HONOR Magic V2 a câștigat titlul de „Best of IFA 2023” in cadrul XDA-Developers, datorită inovației pe care o aduce pe piața dispozitivelor mobile pliabile. V Purse a fost și el un concept foarte bine primit de către presa internațională, unde a fost menționat ca fiind cu adevărat un „fashion statement” și una dintre cele mai interesante lansări din cadrul IFA 2023. Așadar, iată că HONOR a demonstrat încă o dată prin rezultate că este un jucător cheie în industria de tech globală.

Avem foarte multe planuri pe viitor, atât la nivel de research, dezvoltare, cât și comunicare. În eforturile noastre continue de a inova și de a excela, ne-am propus ca fiecare lansare de produs să depășească așteptările, anticipând nevoile și cerințele în continuă schimbare ale utilizatorilor.



Wall-street.ro: Care considerați că sunt bunele practici în materie de sustenabilitate care ar trebui să fie respectate la nivelul industriei de smartphone-uri, în așa fel incât producatorii să fie principalul actor în educarea consumatorilor?



Călin Clej, HONOR: În industria de smartphone-uri, sustenabilitatea joacă un rol crucial în menținerea unui echilibru între progresul tehnologic și protejarea mediului înconjurător. Ca să atingem acest obiectiv, avem responsabilitatea de a implementa bune practici care să promoveze o abordare conștientă și durabilă a producției și consumului de dispozitive mobile.



În prezent, HONOR este pe cale să își reducă emisiile de carbon cu 88%, să atingă o utilizare de 100% a energiei regenerabile și să ajungă la operațiuni neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2045, ceea ce include o reducere de 36% a emisiilor de carbon până în 2035. Am redus semnificativ și utilizarea de deșeuri periculoase. Ca să dau și un exemplu, 98% din materialele folosite pentru ambalarea lui HONOR Magic Vs nu sunt din plastic.

În decembrie 2021, HONOR a devenit oficial o companie membră a Pactului Global al Organizației Națiunilor Unite, ceea ce demonstrează și mai mult angajamentul companiei față de îndeplinirea responsabilităților de sustenabilitate.



Ca să fim un principal actor în educarea consumatorilor, trebuie să comunicăm cât mai mult publicului larg practici și tactici legate de utilizarea și întreținerea smartphone-urilor, cu scopul de a extinde durata de viață a dispozitivelor, pentru că, trebuie să recunoaștem, în ziua de azi depindem mult de telefonul nostru pentru diferite task-uri zilnice.

