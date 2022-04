Coordonatoarea ONU în Ucraina merge la Zaporojie: Pregătim evacuarea sperată din Mariupol

''Merg la Zaporojie pentru a pregăti evacuarea sperată din Mariupol'', port strategic bombardat şi asediat de ruşi în sud-estul Ucrainei, a indicat Osnat Lubrani pe Twitter.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022