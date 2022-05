Loviturile cu rachete din Liov sunt foarte aproape de frontiera cu Polonia, unde forțele armate poloneze desfășoară exerciții cu aliații NATO. Din imagini se poate vedea un fum negru și gros care se înalță pe cer, scrie publicația Sky News.

Russian missiles on Tuesday struck two power substations in the western Ukrainian city of Lviv, knocking out power to parts of the city, the mayor, Andriy Sadovyi, reported on Twitter.https://t.co/blTYKYYBDp— New York Times World (@nytimesworld) May 3, 2022