Anunțul a fost făcut de directorul general al agentiei spaţiale Roscosmos, Dmitri Rogozin, potrivit Agerpres.

Rusia a efectuat prima testare a următoarei sale generaţii de rachete Sarmat la cosmodromul Plesețk din nordul Rusiei, la sfârşitul lunii aprilie.

🇷🇺 Successful launch of Sarmat intercontinental ballistic missile was held today at Plesetsk Cosmodrome from a silo launcher.



🚀📹 Here is HD footage. pic.twitter.com/lzmygsolp8— Минобороны России (@mod_russia) April 20, 2022