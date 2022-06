”În această dimineaţă, inamicul a atacat platformele de foraj ale Cernomorneftegaz. Mă aflu în contact cu colegii noştri de la Ministerul Apărării şi (serviciile speciale) FSB, facem eforturi pentru a salva oameni”, a scris pe Telegram guvernatorul Serghei Aksionov, instalat de Moscova după anexarea Crimeii în 2014.

Potrivit lui Aksionov, 109 persoane se aflau în total pe trei platforme, iar 21 dintre ele au fost evacuate.

Conform aceleiaşi surse, prima platformă a fost cel mai serios lovită: ”Acolo se aflau 12 persoane, cinci dintre ele au fost rănite, iar căutarea celorlalte continuă”.

Olga Kovitidi, desemnată senatoare de Crimeea de către Moscova, a declarat pentru agenţia Ria Novosti că nu au existat victime pe celelalte două platforme.

Puţin mai devreme, deputatul ucrainean Oleksii Honcearenko a confirmat că a fost vorba despre atacuri cu rachete, au relatat dpa şi EFE. ”Atacul cu rachete împotriva platformelor a redus producţia rusă de gaz în Marea Neagră”, a scris el pe Telegram, citat de EFE.

Platformele sunt situate la circa 100 km de Odesa şi la 150 km de peninsula Crimeea, pe platoul Mării Negre.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/4zR2gv3wLk



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xUSNUsghZW— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 20, 2022