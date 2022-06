NATO se "reconfigurează" în fața amenințării rusești. Peste 300.000 de militari vor apăra flancul estic al alianței

Anunțul a fost făcut de Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, în marja summitului G7 care are loc în aceste zile la Schloss Elmau, în Germania și înaintea reuniunii NATO ce va avea loc între 28 și 30 iunie la Madrid, transmite Sky News.

Un alt aspect important este acela conform căruia NATO ar putea desemna Rusia drept ”cea mai importantă și directă amenințare”, o mișcare care nu va mai lăsa loc de dubii în ce privește prioritățile alianței în anii următori.

#BREAKING NATO allies to boost high readiness forces to 'well over 300,000' over Russia's war in Ukraine: Stoltenberg pic.twitter.com/MX1fZZIrzR— AFP News Agency (@AFP) June 27, 2022