Ucraina a depus cererea pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

Calitatea de membru OCDE este una din pietrele de temelie ale reconstrucţiei şi dezvoltării de succes a ţării, a spus Şmihal.

"Ucraina împărtăşeşte toate principiile organizaţiei şi (doreşte) să devină membru al acesteia cât mai curând posibil", a scris pe Twitter premierul Şmihal.

Secretarul general al OCDE Mathias Cormann a declarat pe Twitter că această candidatură "va fi acum analizată de Consiliul OCDE după procedura obişnuită".

