Mercurul termometrelor a ajuns la 44 de grade Celsius la umbră în regiuni din ţară, doar Insulele Canare, situate în largul coastei nord-vestice a Africii, fiind ocolite de temperaturile record.

Potrivit AEMET, acest al doilea val de căldură al anului din Spania va fi cel mai probabil unul dintre cele mai lungi de la debutul înregistrărilor meteorologice, în 1975. A debutat sâmbătă, potrivit datelor oficiale, şi urmează să atingă vârful în mijlocul săptămânii şi este aşteptat să dureze până la începutul săptămânii viitoare.

Miercuri va fi deosebit de cald, cu temperaturi de până la 44 de grade Celsius în Andaluzia, în sud, şi în Extremadura, în vestul ţării.

#Weather #Heatwave in #Spain continues - In Andalusia and Extremadura the thermometer rises to +- 46 °C - A red heat warning applies for the provinces of Seville and Badajoz pic.twitter.com/vYONcEyUQl