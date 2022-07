În timpul nopţii, sirene au răsunat în oraşul Ashkelon şi alte patru localităţi din sudul Israelului, limitrofe Fâşiei Gaza, pentru a alerta în legătură cu tiruri de rachete, scrie Agerpres.

"Una dintre rachete a fost interceptată de scutul antirachetă", a anunţat armata israeliană într-un comunicat, adăugând că alte trei rachete au căzut în câmp deschis.

RAW FOOTAGE: This is the moment innocent Israelis had to run for immediate shelter when terrorists in Gaza fired 2 rockets toward them.



The IDF Aerial Defense Array intercepted 1 of the rockets, saving the lives of civilians below. pic.twitter.com/1XANHbEpAo— Israel Defense Forces (@IDF) July 15, 2022