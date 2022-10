Ministrul de externe ucrainean: Putin este un terorist care vorbește cu rachete

„Rachete ruse multiple lovesc în toată Ucraina. Singura tactică a lui Putin este teroarea asupra orașelor pașnice ucrainene, dar el nu va distruge Ucraina. Acesta este și răspunsul lui Putin către toți cei care cer să vorbim cu el despre pace: Putin este un terorist care vorbește cu rachete”, a scris Kuleba pe Twitter.

Un baraj de rachete rusești în noaptea zilei de duminică a ucis cel puțin 13 persoane și a rănit alte peste 60 în orașul Zaporizhzhia, din sud-estul Ucrainei, în timp ce Moscova încerca să-și impună revendicarea asupra teritoriului anexat ilegal pe care Ucraina încă îl controlează, scrie Voanews.com. Și Kievul a fost atacat în dimineața zilei de luni.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq