Turcia pledează pentru negocieri de pace între Rusia și Ucraina și acuză Occidentul

Turcia se preocupă de căutarea unui dialog de pace între Rusia şi Ucraina, a afirmat preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan în declaraţii citate de media turce, în care a acuzat SUA şi ţările occidentale că ar provoca Moscova, potrivit Reuters.

Radioteleviziunea turcă de stat TRT şi alte media l-au citat pe Erdogan afirmând că "Occidentul, în special SUA, atacă Rusia aparent la nesfârşit", fără a preciza ce a vrut să spună, conform Agerpres.ro.



"Desigur, Rusia dă dovadă de o mare rezistenţă faţă de toate acestea", ar fi declarat preşedintele turc jurnaliştilor care îl însoţeau în avionul ce îl aducea acasă din Uzbekistan.



Ţările occidentale au livrat arme Kievului şi i-au furnizat şi asistenţă de altă natură, instituind de asemenea sancţiuni severe împotriva Rusiei de la invazia acesteia în Ucraina la 24 februarie.



"Lucrăm la modul de a crea un coridor de pace aici, aşa ca în cazul coridorului pentru exportul de cereale. Credem că cel mai bun mijloc pentru aceasta este de a trece de la dialog la pace', a spus Erdogan, adăugând că punctul de vedere al Ucrainei ar fi important.



Turcia, ţară membră NATO, a găzduit discuţii între delegaţiile ucraineană şi rusă mai devreme în acest an, şi a încercat să găsească un echilibru între propria atitudine critică faţă de invazie şi opoziţia faţă de sancţiunile la adresa Moscovei.



Ankara şi ONU au intermediat un acord pentru reluarea exporturilor de cereale ucrainene din porturile de la Marea Neagră în ultimele patru luni. Erdogan a declarat că "ar fi o greşeală" pentru Turcia să propună un termen specific pentru prelungirea acordului dincolo de data limită de 19 noiembrie, dar a adăugat că acesta ar trebui să dureze "cât mai mult timp posibil".



După iniţiativele vizând o încetare a focului la Istanbul în primele săptămâni ale conflictului, care au eşuat, fără a se înregistra progrese, nu au existat încercări publice de reluare a negocierilor de pace între cele două părţi.



Ucraina a dezminţit marţi că se află sub presiune occidentală pentru a negocia cu Rusia, dublându-şi insistenţa asupra faptului că discuţiile ar putea avea loc numai dacă Rusia renunţă la toate teritoriile pe care le-a ocupat de la invazia din februarie.



Rusia a declarat vineri că este angajată să-şi atingă obiectivele în cadrul "operaţiunii militare speciale" în Ucraina, adăugând că aceste obiective ar putea fi atinse şi prin discuţii de pace, dar că potrivit Kievului organizarea unor astfel de discuţii de pace este imposibilă.



Kremlinul se referă la un decret al preşedintelui Volodimir Zelenski, potrivit căruia ar fi imposibile negocieri de pace între Kiev şi Moscova sub actualul preşedinte rus Vladimir Putin, doar că în ultimele declaraţii Zelenski s-a arătat deschis unor eventuale discuţii în condiţiile propuse de Ucraina, dar fără a-l mai exclude pe actualul şef al statului rus, potrivit presei ucrainene.

