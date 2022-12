Elon Musk l-a scos pe Kanye West de pe Twitter: Am făcut tot posibilul, dar a încălcat regula noastră

Mesajele transmise de rapper pe platforma de 44 de miliarde a lui Elon Musk au încălcat chiar și noile reguli, iar noul proprietar al Twitter a decis că „Ye”, așa cum s-a redenumit Kanye West, trebuie suspendat din nou, potrivit BusinessInsider.

"Am încercat tot posibilul. În ciuda acestui fapt, a încălcat din nou regula noastră împotriva instigării la violență. Contul va fi suspendat", a scris chiar Musk pe Twitter.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022