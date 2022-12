Al Hilm va înlocui astfel balonul Al Rihla (Călătorie), folosit de la debutul actualului turneu final.

"Al Hilm va fi mingea oficială de meci pentru semifinale, meciul pentru locul trei şi finala" programată în data de 18 decembrie, pe Lusail Stadium, a scris Federaţia internaţională de fotbal într-un comunicat.

Predominant albă, cu modele de culoare vişinie, Al Hilm ia locul predecesoarei sale Al Rihla, care avea dungi albastre şi roşii, evidenţiate cu auriu.

4 teams. united by a dream that will soon become reality.



introducing Al Hilm, the Official World Cup 2022 Match Ball for the Semi-Finals and Final.



available now through adidas online and retail stores.#fifaworldcup pic.twitter.com/EM4idCh8U3— adidas Football (@adidasfootball) December 11, 2022