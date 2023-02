FAA a interzis temporar zborurile pe o suprafaţă de aproximativ 93 x 93 kilometri în jurul Havre, statul Montana, în apropierea graniţei cu Canada, potrivit Reuters.

"FAA a închis o parte din spaţiul aerian din Montana pentru a sprijini operaţiunile Departamentului Apărării. Spaţiul aerian a fost redeschis", a informat agenţia într-un comunicat, după ce reprezentantul statului Montana Matt Rosendale anunţase prezenţa unui "obiect care ar putea interfera cu traficul aerian comercial", iar Departamentul Apărării "îşi va continua eforturile de a observa şi neutraliza obiectul dimineaţa".

O"anomalie radar" detectată, dar niciun "obiect" identificat deasupra statului Montana, a informat ulterior Pentagonul.

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) a trimis avioane de luptă să investigheze, dar aeronava "nu a identificat niciun obiect care să se coreleze cu înregistrările radar". NORAD va continuă să monitorizeze situaţia, informează Reuters.

Premierul canadian Justin Trudeau a anunţat sâmbătă că un "obiect neidentificat" a fost doborât în timp ce survola nord-vestul ţării, la o zi după ce Statele Unite au doborât un obiect care zbura deasupra statului Alaska, transmite AFP.

"Am ordonat punerea la pământ a unui obiect neidentificat care a încălcat spaţiul aerian canadian", a scris premierul Trudeau pe Twitter.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023