Big Brother à la Petr Pavel. Președintele Cehiei vrea monitorizarea "atentă" a ruşilor care trăiesc în Occident

''Cred că, aşa cum este cazul într-o serie de conflicte mondiale din trecut, atunci când există un război în desfăşurare, măsurile de securitate legate de cetăţenii ruşi ar trebui să fie mai stricte decât în vremuri normale. Aşadar, toţi ruşii care trăiesc în ţări occidentale ar trebui să fie monitorizaţi mult mai mult decât în trecut'', a spus Pavel într-un interviu difuzat de Radio Free europe/Radio Liberty.

Petr Pavel, care a fost şef al Statului Major al armatei cehe până în 2015, iar ulterior a condus Comitetul militar al NATO, a dat ca exemplu tratamentul cetăţenilor japonezi din partea SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Czech President Petr Pavel says all Russians living in the West must be monitored more closely by security services due to the war



"When WW2 started, all Japanese living in USA were under a strict monitoring regime too”



Eastern Europe gets Russia!



