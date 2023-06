Rușii se fac din nou de râs: Zic că au distrus tancuri Leopard 2, însă ar fi vorba de fapt de... tractoare

Ministrul Apărării de la Moscova a susținut că armata sa a distrus mai multe tancuri Leopard 2 oferind și o filmare alb-negru cu o calitate a imaginii destul de slabă. Se pot vedea în ele mai multe vehicule care explodează după ce sunt lovite de un elicopter. Imediat după publicarea filmăriii, mai mulți experți militari și-au manifestat neîncrederea în declarațiile rușilor.

Russia’s ministry of defense releases this video of an ATGM strike on what it says is a Ukrainian Leopard tank. The video ends after the hit, so it’s not clear what damage has been inflicted, and whether the tank has in fact been disabled. pic.twitter.com/2FHc8cj8Za — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 6, 2023

Conform acestora, vehiculele din filmare nu ar fi tancuri Leopard 2, ci doar simple tractoare sau alte vehicule folosite în agricultură.

”Chiar și un semi-profesionist poate vedea clar că acestea sunt vehicule folosite în agricultură”, au precizat cei care au analizat imaginile. Un alt expert în armament a arătat faptul că vehiculele din filmare au patru roți, însă tancurile Leopard 2 sunt echipa cu șenile și sunt mai joase, conform Euronews.com.

This is possible the dumbest kill video of this whole war and I really mean it.



This Russian Ka-52 attack chopper crew thought that they have targeted and destroyed Leopard 2 tanks (you read this correctly).



Even a semi-professional can clearly see that this are agricultural… pic.twitter.com/cvfgqA9tfj— (((Tendar))) (@Tendar) June 6, 2023