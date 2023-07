Zelenski și-a pledat cauza la Vilnius: O aderare a Ucrainei la alianță va face NATO mai puternică

"NATO îi va da Ucrainei securitate. Ucraina va face NATO mai puternică", a declarat Zelenski, înainte de a asista, alături de omologul său lituanian, la o ceremonie de înălţare a unui drapel ucrainean adus din Bahmut, oraş din estul Ucrainei unde s-a derulat cea mai lungă şi mai sângeroasă de până acum bătălie din acest război.

"Astăzi la Vilnius se află un drapel din bătălia de la Bahmut (...), una dintre bătăliile cele mai decisive pentru libertate în Europa", a continuat Zelenski. "În ruinele din Bahmut, pe câmpurile altor bătălii în Ucraina, ambiţiile agresive ruse vor rămâne învinse", a adăugat Zelenski.

Preşedintele ucrainean a afirmat că are "credinţă într-un NATO puternic", care "nu ezită, nu pierde timpul". "Şi aş vrea ca această credinţă să devină încredere - încredere în deciziile pe care noi le merităm", a declarat el.

Zelenski a sosit la Vilnius pentru a participa la summitul NATO care se va derula marţi şi miercuri, şi în timpul căruia Ucraina trebuie să primească garanţii de securitate în lipsa unei aderări accelerate la Alianţă, aderare pe care o doreşte Kievul.

🫡 In the centre of Vilnius, a flag brought from Bakhmut was raised to the national anthem of Ukraine pic.twitter.com/saqzmlxZN2— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) July 11, 2023